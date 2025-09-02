El refrán de las cabañuelas anuncia lo que nos espera esta semana: «En septiembre no hay viejo que...» El experto Manuel Briz vaticina un ambiente desapacible, mientras que la AEMET espera nubes para el fin de semana

Isabel Alonso Salamanca Martes, 2 de septiembre 2025, 12:40

La primera semana de septiembre arranca con diferencias importantes en las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes mínimas de 8 grados y máximas que irán en aumento y llegarán a los 33 grados (viernes en Vitigudino). Predominarán los cielos despejados para ir nublándose el fin de semana, aunque en principio no se esperan lluvias.

En Alba de Tormes, los valores se moverán de los 8 a los 32 grados hasta el viernes, con máximas que descenderán a 30 el sábado y 26 el domingo. En Béjar, las temperaturas estarán entre los 8 y los 29 grados, con variaciones similares durante la semana.

Ciudad Rodrigo alcanzará las cifras más altas, con máximas de hasta 32 grados el viernes y mínimas de 9. En Ledesma se esperan temperaturas entre los 8 y los 31 grados, mientras que en Peñaranda los registros oscilarán entre los 8 y 31.

Por último, en Vitigudino se prevén máximas de 33 grados el viernes y mínimas de 9, con un descenso a 27 y 26 grados en el fin de semana.

Los embalses en Salamanca

Los embalses de la provincia de Salamanca cuentan en conjunto con 2.759 hectómetros cúbicos de agua, según los últimos datos disponibles, frente a una capacidad total de 3.504 hm³.

El embalse de Almendra es el que acumula el mayor volumen, con 2.115 hm³ de agua sobre una capacidad de 2.649. Le sigue Santa Teresa, que registra 310 hm³ de los 496 posibles. Pierde 13 hm en la última semana y se sitúa ya al 62,5 % de capacidad.

En el caso de Aldeadávila, el volumen embalsado es de 105 hm³ frente a una capacidad de 112, mientras que Saucelle alcanza 175 hm³ de un máximo de 181.

Por su parte, el embalse de Irueña contiene 43 hm³ de los 110 que puede almacenar, y Águeda se mantiene con 11 hm³ sobre 22 de capacidad.

La predicción de las cabañuelas

Manuel Briz asegura que la semana vendrá con vientos cierzos y de poniente, que darán un ambiente desapacible, con nubes y temperaturas no muy altas cambiando el viernes con vientos ábregos y más calor.

El experto en cabañuelas usa un refrán para asegurar que los antiguos temían a septiembre. «En septiembre no hay viejo que no tiemble», recuerda Manuel Briz.

Soplarán al principio vientos del N.E., secos y destemplados, después más suaves. Cielo claro y ambiente fresco, casi frío por las noches. Girando el viento al O, tiempo borrascoso.

El sol y la luna

El sol saldrá mañana a las 7:50 y se pondrá a partir de las 20:53 horas, mientras que el próximo domingo, amanecerá a las 7:54 y anochecerá a las 20:46. Luna llena el domingo.