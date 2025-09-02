Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El pueblo de Castilla y León donde ya es invierno: el termómetro marca 0 grados

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:17

Castilla y León ha amanecido este martes con temperaturas que recuerdan más al otoño avanzado, incluso invierno, que al arranque del mes de septiembre. Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la mínima más baja se ha registrado en la localidad segoviana de Cuéllar, donde los termómetros descendieron hasta los 0,4 ºC a las 07:50 horas.

En otras estaciones de la comunidad también se han medido valores especialmente fríos. En el Puerto del Pico (Ávila) se alcanzaron 1,8 ºC a las 08:10 horas. Este punto suele ser uno de los más fríos de Castilla y León en casi todas las estaciones. Otra zona con termómetros bajos ha sido Palacios de la Sierra (Burgos), donde la mínima fue de 2,0 ºC. Muy cerca, en Monterrubio de la Demanda (Burgos), el mercurio bajó hasta 2,6 ºC a las 07:20 horas. Por su parte, en el Puerto de San Isidro (León) se registraron 2,7 ºC a las 03:10 horas.

Estos datos ponen de manifiesto la rápida pérdida de calor durante la madrugada en zonas de montaña y valles interiores de la comunidad, donde el aire frío se acumula con facilidad en noches despejadas y sin viento.

Aunque aún faltan varias semanas para la llegada del otoño astronómico, el ambiente fresco ya comienza a hacerse notar en gran parte de la meseta norte. La AEMET prevé que en los próximos días las temperaturas continúen siendo suaves durante el día, pero con madrugadas frías, especialmente en áreas de montaña y en los fondos de valle.

