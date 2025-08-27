Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un momento de la intervención. GUARDIA CIVIL

Rescatan de madrugada a los ocupantes de una lancha a la deriva en el pantano de Almendra

La embarcación sufrió una avería en el motor. El operativo nocturno concluyó sin heridos, aunque los ocupantes permanecieron atrapados durante horas en plena oscuridad

M. C.

SALAMANCA

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:45

Una salida de recreo en el pantano de Almendra ha estado a punto de acabar en tragedia. La Guardia Civil de Salamanca, en colaboración con los Bomberos de la Diputación, han rescatado a los ocupantes de una embarcación que quedó a la deriva en el embalse tras sufrir una avería en el motor.

El operativo se activó este martes por la noche cuando se recibió el aviso de que una lancha no podía maniobrar ni regresar a la orilla por sus propios medios. La embarcación había quedado completamente inutilizada en una de las zonas más apartadas del pantano, lo que complicaba la situación de sus tripulantes, que permanecieron atrapados en plena noche sin posibilidad de pedir ayuda más allá de su llamada de socorro.

De inmediato se movilizaron patrullas de la Guardia Civil junto a efectivos del Parque Provincial de Bomberos. Con medios de salvamento, accedieron hasta la zona indicada y lograron asegurar la embarcación, trasladando a salvo a todos sus ocupantes. El rescate se prolongó hasta la madrugada, momento en el que se dio por finalizada la intervención.

Pese al tiempo que pasaron a la deriva, ninguno de los auxiliados precisó asistencia sanitaria. El susto, sin embargo, fue mayúsculo, de no haber llegado los equipos de emergencia, la lancha habría seguido a la deriva en plena oscuridad y sin capacidad de respuesta.

El pantano de Almendra, uno de los embalses más extensos de la provincia de Salamanca, suele congregar cada verano a pescadores, bañistas y aficionados a la navegación recreativa. Sin embargo, las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones en este tipo de entornos, donde una simple avería mecánica puede dejar a una embarcación sin control en cuestión de minutos.

La Guardia Civil ha subrayado la coordinación con los bomberos, que resultó clave para culminar con éxito un operativo que se alargó durante horas en condiciones de escasa visibilidad. Gracias a esa colaboración, todos los ocupantes de la lancha pudieron regresar sanos y salvos a tierra firme.

