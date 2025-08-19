El mercado «explica» la gran demanda de terneras

Susana Magdaleno Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 10:24 Comenta Compartir

La demanda de terneras en relación a los terneros es tema de debate en la Lonja Agropecuaria de Salamanca desde hace semanas y este lunes no fue una excepción. Una mayoría de vocales ganaderos mantienen que el precio debería ser más alto por estos animales y defienden que ahora mismo apenas hay en las explotaciones ganaderas y menos a la venta, porque el propio productor suele necesitarlas como futuras madres ante la caída del censo de los últimos años. En cuanto a los terneros, el debate es distinto, con peticiones de compradores desde hace semanas de bajada porque consideran que lleva tiempo más pesado, con mayores dificultades de venta y que se vende, pero no al precio de entonces. Este lunes la Lonja Agropecuaria de Salamanca no modificó precios pese a repetirse ese debate, pero sí fue revelador lo ocurrido en el mercado de ganados.

Ayer hubo 668 ejemplares, de los que sólo 218 eran terneras y 415, terneros. Esta cifra es inusual en un mercado casi siempre igualado en cuanto a presencia de machos y de hembras, confirma la escasez de esos animales y lleva a que esta semana se vendieran también mejor en las naves.

En el mercado de ganados se repitió la tónica de semanas anteriores, con un número semejante de compradores, mucha demanda de terneras y una mayor pesadez en la venta de terneros. Hubo ejemplares de calidad en el mercado y las reses se vendieron. No sorprendió la asistencia al ser el mercado posterior a San Roque, que suele ser pobre en presencia de reses por las fiestas en los pueblos y la reducción de un día para solicitar guías de movimiento de ganado. El año pasado en el último antes de la suspensión de Salamaq hubo 772 reses. En 2023, después de San Roque, 566.

Con motivo de los preparativos y celebración de la feria (del 4 al 8 de septiembre) se suspenden los próximos tres mercados y, en principio, volverá el próximo día 15, aunque la Diputación se mostró ayer abierta a celebrarlo con anterioridad, el 10 de septiembre para que el parón fuera menor. Esta semana comenzará ya el montaje de las carpas del recinto y los preparativos en las naves.

Y en este parón, se confirma la caída en asistencia de reses al mercado de ganados de Salamanca durante este año. Hasta el momento y desde enero, han pasado por el recinto de la Diputación de Salamanca un total de 19.489 ejemplares de ganado, lo que significa un descenso con respecto al mismo periodo del año anterior de 8.926 reses. Tratantes y ganaderos consultados atribuyen este hecho a varias causas, y apuntan como la principal a la exigencia de realizar pruebas sanitarias para acudir al mercado, cuando el ganadero puede vender desde la explotación sin ese requisito. A eso se añade el cambio de hábitos de venta que se inició con la pandemia, la mayor comercialización a través de cooperativas y también los precios altos, históricos en vacuno, que hacen que productores no tengan que recurrir al mercado para vender sus ejemplares.

El pasado año se comercializaron a través del mercado de ganados de Salamanca un total de 28.415 ejemplares pero un año antes, en 2023, y también desde enero y hasta la suspensión del mercado por Salamaq, fueron 32.722. No se han librado este año del descenso en el mercado de las vacas, muy demandadas y con precios históricos. En 2024 fue un año de gran venta de vacas a través del mercado, con 1.519 de estas reses vendidas en el recinto de la Diputación, cuando en el año 2023 y en ese periodo habían sido 1.329. Este año no se llega al millar y la asistencia de vacas en el recinto se queda, por el momento, en 933 ejemplares.

Como prueba de esta menor asistencia de ganado, el año pasado hubo 13 mercados en los que se superaron los 1.000 ejemplares expuestos para su venta en el recinto. Este año esta cifra sólo se ha superado en una ocasión y fue el 30 de junio, con 1.031 reses en el recinto.