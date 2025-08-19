«No debemos tocar la paja, se ha quemado mucha en los incendios»

Celia Luis Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 10:18 Comenta Compartir

Tras una semana «tranquila» en cuanto al mercado y con poca operativa por ser agosto, mes con días festivos y la «desgracia» de los incendios, el sector vendedor de la mesa de cereal en la Lonja Agropecuaria de Salamanca coincidió este lunes, 18 de agosto, en bajar el maíz. «Habría que quitarle casi siete euros», expresó Herminio Velasco. Asimismo, el vendedor José Miguel Sánchez planteó «darle un poco de tendencia»: «Aflojarlo un poco». A lo que José Antonio Terradillos, del sector comprador, respondió que esa bajada es «exagerada»: «Hay que retocarlo, pero me llama la atención tanta petición de bajada por parte de la contraria», según el vocal que también planteó retirar la colza de cotización ya que «no hay mercado».

En cuanto a la paja, los agricultores quisieron mantener su precio y varios compradores también; los demás solicitaron bajadas de uno o dos euros debido a los incendios: «No debemos tocarla. Se ha quemado mucha en diferentes lugares de la provincia», lamentó el agricultor Raúl del Brío. Por su parte, el comprador Víctor Rodríguez apuntó que el trigo se muestra «flojo»: «No se hizo ninguna corrección y tenemos 21 euros de diferencia con respecto la cebada, que se muestra más consistente, por lo que deberíamos de corregirlo». Jaime Jordán detalló que existe «un problema fuerte para colocarlo por exceso»: «Se tiene que mover, la gente no tiene sitio para meterlo».

Finalmente, el trigo, la cebada, el triticale, la paja, el centeno, la colza y la alfalfa repiten su precio, mientras que la avena baja un euro y el maíz dos euros por decisión del presidente de la mesa.

Mesa de vacuno de carne y de vida

«La demanda supera la oferta en las terneras», manifestaron los vocales en la mesa de vacuno de carne. «Las terneras están desfasadas, hay mucha demanda y los machos deberíamos marcar una tendencia. Se están matando muchos pequeños por falta de hembras», expresó José Hilario Soria, vendedor. Para Emilio Martín la semana ha sido «corta», pero «activa»; se ha matado bastante. «De ganado hembra hay poco y se están sacrificando machos pequeños, que sustituyen a las hembras». En el turno de cotizaciones, los ganaderos pidieron subidas de hasta nueve céntimos en las hembras, como Mateo Tejada; y los compradores pidieron repetir y subidas de dos y tres. En el caso de los machos, el sector comprador pidió repetir y los vendedores subidas de uno y dos céntimos. Coincidieron en las vacas y toros donde ambas partes pidieron repetición. Finalmente, y por decisión del presidente, suben las hembras tres céntimos, los machos uno, y las vacas y toros repiten. En la mesa de vacuno de vida, la parte vendedora destacó la alta demanda y la poca oferta de hembras. «La hembra no se encuentra, no hay. Ni gordas, ni para reponer, ni nada. Hay que subirla. En cuanto al macho, si en algún momento tuvo debilidad, ahora está demandado», dijo el vendedor Raúl del Brío. La parte compradora no se mostró de acuerdo: «La cosa está parada; ellos dicen que está bien, pero los machos pequeños no se venden y las hembras más o menos», según Sergio Andrino. En general, los ganaderos pidieron subidas en las hembras y mantener el precio de los machos y la otra parte bajadas en los machos; y repetición en las hembras. Finalmente, se mantienen todos los precios.

Mesa de ovino

La celebración de la mesa de ovino en la Lonja Agropecuaria de Salamanca duró este lunes apenas dos minutos ya que los vendedores Celestino Martín, Rubén Mateos y Luis Gonzaga, así como el único comprador que acudió a la misma, Antonio José González llegaron a un acuerdo. «No sé cómo lo veréis vosotros, pero en mi opinión es una semana clara para repetir por las vacaciones», señaló Antonio José González, el primero en intervenir en la mesa.

Por su parte, el sector vendedor apoyó su decisión y se pusieron de acuerdo rápido, sin tener que llegar a cotizar. Por lo que los corderos de hasta 11 kilos se mantienen en la tablilla a 8,50 euros; los de 11,1 a 13 kilos a 7,70 euros; y los de 13,1 a 15 kilos a 5,50 euros. La categoría extra a 8,90 euros.

