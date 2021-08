Los secretos de José María, uno de los hortelanos más admirados de Salamanca

Su huerto, en una de las llamadas huertas del Tormes, junto a Cabrerizos, es de los visitados porque allí se puede encontrar de todo: desde judías blanca canela hasta todo tipo de tomates, por supuesto pimientos, melones, sandías, distintas variedades de calabas, calabacín... Se ve que José María Corrionero mima el huerto y que desde que dejó su trabajo de carnicero por invalidez se dedica a cuidarlo y que ya lleva 7 años con él.

¿Su secreto? No lo duda. “A la tierra hay que alimentarla y si no la alimentas, no da nada”. Y muestra el estiércol de oveja que tiene, las plantas que echa sobre él e incluso los restos de comida para ir haciendo el compost que mezclará en marzo en la tierra. Tiene otros dos secretos: sembrar en su momento (“el plantel del tomate lo pongo en enero y febrero para llevarlo a la tierra en marzo”) y tratar las plagas de la forma más natural posible. Él se inclina por el “fairy” mezclado con agua para pulverizar o por el aceite de Neem o el jabón potásico. “Eso sí -advierte- si entran ratones o topillos, no hay nada que hacer”.