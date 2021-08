Los expositores de maquinaria reconocen presiones pero dan su apoyo a Salamaq

Los expositores de maquinaria que han confirmado su asistencia en esta edición de la feria Salamaq reconocieron esta semana en su reunión con la Diputación de Salamanca haber recibido llamadas de otros antiguos expositores -evitaron dar nombres- animándoles a no acudir este año a la feria. No obstante dieron su apoyo al certamen organizado por la institución provincial y de momento, porque las inscripciones siguen abiertas, son 45 los que estarán a partir del próximo día 3 de septiembre y hasta el 7 a la exposición de maquinaria del certamen. Según aseguró el diputado Jesús María Ortiz en la reunión que mantuvo con ellos, de momento han confirmado asistencia en torno al 50% de los que acudieron en la última edición de Salamaq, en 2019, aunque el espacio ocupado no alcanzará ese porcentaje.

La Diputación garantizó tanto a ellos como a los expositores del pabellón central, con los que se reunió también esta semana, la celebración de una feria “digna” con los datos de inscripciones que maneja. En concreto avanzó que el pabellón central estará al 70% de ocupación de expositores con respecto a la anterior edición pero que el resto del recinto estará lleno, en concreto la Plaza de Comercio, la zona de alimentación y, sobre todo, la ganadería, donde con unos 1.500 ejemplares los productores aún piden más espacio para poder llevar más animales.

En la reunión los expositores de maquinaria expresaron su preocupación sobre todo por las invitaciones, porque con la limitación de aforos querían que estuviera garantizada la asistencia de sus clientes; y también pedían que la institución provincial les asegurara el mismo espacio que ocuparán en esta edición para la próxima si deciden acudir entonces. Su preocupación era que la Diputación priorizara a expositores que este año no han venido pero Jesús María Ortiz, diputado de Ferias, les ha garantizado que no sería así y que mantendrán su espacio.

También les aseguró que la feria, con la actual Corporación en la Diputación, que es la organizadora única, no será bianual como plantean algunos de los expositores de maquinaria que este año no acuden.

Jesús María Ortiz insistió en que la feria es un servicio de la Diputación a la provincia de Salamanca, que cada uno es libre o no de acudir y garantizó el máximo apoyo en el certamen para todos los que hayan dado ese paso.