¿Lloverá pronto?

La gran pregunta durante estos días en el campo es cuándo lloverá y en qué cantidad. Agricultores y ganaderos están muy pendientes del cielo y esa preocupación aumenta cada día que pasa sin que llueva. José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteored, conocido colaborador de «Agropopular» -programa dirigido por César Lumbreras y emitido por la Cadena Cope- ve «un cambio de patrón».

«Se va confirmando desde hace algunos días un cambio de patrón meteorológico que permitirá, a partir del próximo fin de semana, la llegada de algunos frentes y borrascas que romperán esta racha seca», anuncia.

Viñas mantiene que lloverá en Salamanca, igual que ocurrirá en otras zonas de España. Es consciente de la preocupación que existe en esta provincia, entre otras, por unas aguas otoñales que no terminan de llegar para el campo.

Con los datos que tiene en la actualidad, José Miguel Viñas señala que «es probable que se mantenga durante la próxima semana. Aparte de la llegada de lluvias -añade- se empezarán a normalizar las temperaturas, ya con algo más de frío». Dentro, siempre, de la cautela de la predicción.

Las cabañuelas confirman tiempo seco

«La luna llena de octubre, siete lunas cubre», dice un antiguo refrán. Y si la sabiduría popular no falla, al campo salmantino le quedan por delante varios periodos secos hasta mayo.

Así lo asegura Manuel Briz, uno de los pocos expertos en cabañuelas que quedan en España, y también un gran aficionado a estas pequeñas píldoras de saber popular. «No ha llovido nada durante la luna llena de octubre lo que, según el dicho, tampoco habrá agua en los siguientes siete meses cuando vuelva a haber luna llena», explica.

Briz recuerda que las cabañuelas, un método tradicional para predecir el tiempo observando los primeros días de agosto, se combinan a menudo con refranes y señales naturales. «Será un tiempo malo para el campo, porque si se cumple el refrán, las lluvias escasearán hasta mayo», advierte. Pese a todo, tanto él como los agricultores y ganaderos de la provincia confían en que el refrán no se cumpla, como parece que ocurrirá con otros. «Por ejemplo, el de 'año bellotero, año nevero' tampoco parece que vaya a acertar. Las encinas están cargadas de bellotas, pero no se prevé un invierno con mucha nieve».

El veterano observador asegura que las cabañuelas apuntan a un 2026 más seco que 2025, aunque reconoce que el cambio climático está alterando estos patrones tradicionales. «Habrá detalles que quizá ya no se cumplan, así que habrá que esperar para ver qué ocurre realmente», concluye con prudencia.

Huracán Kirk y calor: lo que ocurrió en Salamanca en 2023 y 2024

Las altas temperaturas no son exclusivas de este año en el mes de octubre. Tanto el pasado año como en el 2023 fueron protagonistas. El 7 de octubre de 2024, por ejemplo, el huracán Kirk convirtió a Salamanca en la zona más lluviosa de España, con tres municipios en las primeras posiciones en cuanto a precipitaciones: fueron Bañobárez (68,2 litros por metro cuadrado); Vitigudino, que llegó a los 60; y Navasfrías, que ocupó la tercera posición en cuanto a lluvias, con 39,4 litros por metro cuadrado acumulados. No llovía tanto desde el 20 de octubre de 2020 pero, aún así, el agua fue muy bien recibida por los agricultores y ganaderos. Entonces la temperatura máxima a mediados de octubre estaban en torno a los 23 grados, y la mínima, entre 10 y 15.

En 2023, el 10 de octubre se superaban los 30 grados en Ciudad Rodrigo. Las altas temperaturas del mes habían permitido cosechar ya el 30 % de maíz y usar la paja como sustituta de la de cereal, que entonces cotizaba a 142 euros/tonelada . Esa semana del 16 fue intensa en lluvias.