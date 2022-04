Las ovejas con pelo que Colón llevó a América pastan en Salamanca

Aún así, “es una raza perfectamente adaptada a Salamanca , tanto al frío como al calor”, cuenta Hipólito, “y este cambio de temperatura no las afecta”, dice.

Como todas las ovejas, el frío no es problema para esta raza, lo soportan bien, a pesar de que en lugar de tener lana, están cubiertas de pelo. Justo ahora ha coincidido la muda del pelo de invierno al verano y los animales están algo más desprotegidos.

Hipólito está convencido de que si no hay más en Salamanca -él no sabe de ningún otro rebaño- es “porque la gente no la conoce”.

Esta raza tiene además la ventaja de que no se esquila porque regulan el calor con la caída del pelo.