Las nuevas amenazas para los apicultores

Las bajas temperaturas de estos últimos días y el precio de los combustibles son dos nuevos elementos contra los que tienen que luchar los apicultores, fundamentalmente los trashumantes de larga distancia, que tendrán que subir sus colmenas desde Andalucía o Extremadura, principalmente.

“Para los trashumantes el gasto es muy grande”, explicaba este martes el presidente de la cooperativa Reina Kilama, Santiago Canete. Y es que, según constata un estudio realizado por los técnicos de COAG hecho público ese mismo día, el coste del gasóleo se ha incrementado en un 96% de marzo de 2021 a marzo de 2022. Es decir, prácticamente el doble de modo que, como señala la organización agraria, “una explotación media de 500 colmenas ha pasado de tener unos gastos en transporte de 5.200 euros a superar los 10.000”.

Añaden que “a nivel general, los apicultores acumulan un sobrecoste de 20.000 euros durante la presente campaña. A la subida de los precios del gasóleo, se suma el coste del suplemento alimenticio de las abejas ante la escasa floración por sequía. Tanto es así, que se ha pasado de un coste medio de alimentación de 4 euros por colmena en cada campaña a 19 euros por colmena en la actual”.

Un extremo que confirma Santiago Canete al explicar que “estos días estamos empezando la producción del polen fresco, que es por lo primero que se empieza. Una recogida muy escasa porque el tiempo está como está. La gente está alimentando las colmenas, principalmente, cuando ya no se tenía que estar alimentando. Las pocas reservas que quedaban a la colmena las han consumido y ya no tienen. Ahora es cuando más cuidado hay que tener porque es cuando más población tiene la colmena y tienes que estar pendiente de que no mueran”. Y es que el problema no es que haga frío en Castilla y León, sino que es generalizado también en el sur del país, donde los productores de la provincia suelen tener en la actualidad sus colmenas.

Los productores esperan que pase esta borrasca de frío con el objetivo de que deje aprovechar la floración, que en Andalucía y Extremadura está prácticamente al cien por cien y, si se pasa, ya no hay vuelta atrás. En el caso de Salamanca, la trashumancia se habrá generalizado en mayo y el riesgo está en que las floraciones más tempranas que ha habido pueden haber quedado dañadas por las heladas de estos días.

Dadas estas circunstancias, desde el sector apícola de COAG se reclama al gobierno y las administraciones autonómicas un paquete específico de medidas de apoyo para los apicultores ya que, señalan: “No sólo está en juego la viabilidad económica de las explotaciones apícolas profesionales. Los precios disparatados del gasóleo reducirán los desplazamientos y por tanto la trashumancia apícola”. También se verá afectada la polinización de numerosos cultivos que en la primavera reciben los asentamientos de colmenas y abejas.