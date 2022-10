El veterinario Badiola, sobre la vacunación de lengua azul: “Con criterio y mucha información”

El veterinario Juan José Badiola, que fue presidente del Consejo General de Veterinarios de España y rector de la Universidad de Zaragoza y el referente en España como experto en Encefalopatía Espongiforme Bovina, mantiene que, en el caso del foco de la “lengua azul” de Ciudad Rodrigo, es partidario de vacunar. Eso sí, en declaraciones a este periódico, Badiola incidió en que esa vacunación no puede ser “de forma indiscriminada” sino con criterio. “No se trata -dijo- de coger la jeringa y pinchar. Si un animal está enfermo, a lo mejor no es muy prudente, ni esta ni otra vacuna”. El veterinario -añadió- sí puede excepcionar, en función de sus conocimientos y su experiencia y ver si tiene sentido vacunar a un animal en concreto”.

Badiola insistió en que es el veterinario quien debe valorar el estado del animal pero tampoco, dijo, es algo “que se pueda llevar hasta el extremo porque entonces al final el núcleo sería de animales no vacunados y hay que tener cuidado con ello”.

Según señaló Badiola, ahora mismo, “si las autoridades sanitarias han determinado que hay que vacunar, hay que hacerlo, porque se habrá hecho con un criterio”. “También es verdad -añadió- que a veces las administraciones no explican suficientemente bien todo a los interesados y hay que explicar bien las cosas”, añadió. El veterinario, con amplia experiencia didáctica sobre todo durante la crisis de las “vacas locas”, recomendó dar más información al ganadero. “No estaría de más ”, dijo, en referencia a la Consejería de Agricultura, y recordó que su experiencia con este sector había sido muy positiva. “En Salamanca es complicado porque hay mucha ganadería”, dijo, “pero los ganaderos saben que hay que respetar la normativa”. “Si la Junta y el Ministerio han decidido que se vacune, no se puede decir que no se vacune”, advirtió.

En relación a la vacuna, Badiola, que vivió intensamente la vacunación de 2008-09 de “lengua azul” -cuando la Junta indemnizó a 220 explotaciones por bajas registradas hasta 5 días después de la vacuna pero los ganaderos hablaban de 600 afectadas solo en Salamanca y más de 8.200 bajas de ganado- se mostró tranquilo con la actual. “Puede haber reacción adversa, como en cualquier otra vacuna, pero no es la de entonces. Hay que tener en cuenta que la vacuna es para prevenir la enfermedad e impedir su propagación”. Según señaló, en la actual vacunación de “lengua azul” en el resto de España se están produciendo “muy pocos casos” de reacciones adversas, aunque advirtió que “igual que cada persona es diferente, también cada animal es diferente”. Si no hay muchos casos, como parece que ocurre, tiene sentido vacunar para que no se extienda porque ahora existe la oportunidad de llegar a la yugular del brote”, explicó Badiola.

Este pasado jueves, según fuentes de la Junta de Castilla y León, se vacunó en Salamanca con normalidad, en las cifras que ellos habían previsto y que conducen a poner las dosis a unos 40.000 animales por semana. Sin embargo, fuentes ganaderas señalaron que se vacunaron sobre todo explotaciones que ya tenían previsto el saneamiento ganadero y aseguraron que existe tensión, sobre todo, por demanda de información a la Consejería de Agricultura.