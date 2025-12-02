¿Por qué es tan difícil controlar el brote de peste porcina africana? Todas las claves para entener la crisis por la falta de control del foco en Cataluña

Aunque la peste porcina africana no afecta al hombre y el foco está en Cataluña, su alta facilidad de contagio amenaza al sector, que ya sufre pérdidas en las exportaciones. Expertos veterinarios de la Comisión Europea llegan este martes a Cataluña para asesorar sobre el control del foco que ha afectado varios jabalíes en la sierra de Collserola (Barcelona) y cuyo origen podría hallarse en un embutido contaminado de un bocadillo.

Hasta ahora siete países, entre ellos Argentina y el Reino Unido, han bloqueado nuevos certificados sanitarios de exportación para productos del cerdo español tras la aparición, el pasado viernes, de la Peste Porcina Africana en jabalíes en Cataluña.

Las claves de la peste porcina africana

¿Cuándo se detectó el primer foco?

El 25 de noviembre se produce el hallazgo de los dos jabalíes muertos en Barcelona.

¿Cuándo había sido antes erradicada?

En 1994, después de tres décadas de lucha. En Castilla y León, el último foco fue en Salamanca, en julio de 1990.

¿Qué pasos ha dado ahora el Ministerio?

Reunión del comité Rasve, el sector y compromiso de plantear un plan de erradicación ante la Comisión Europea en un plazo de 90 días. Delimitación de la zona infectada de 20 kilómetros y, entre otros, ayuda a Cataluña con la UME (117 efectivos desplazados)

¿Qué le pide Bruselas a España?

La aplicación de medidas previstas en la legislación comunitaria para contener el brote (delimitar zonas infectadas, controlar a los animales salvajes, prohibir caza, estrictas medidas de bioseguridad...). Hoy llegan expertos veterinarios europeos para asesorar a las autoridades.

¿Por qué es tan difícil el control en Cataluña?

Las restricciones afectan a un parque natural (Colserrolla) de más difícil control: han aparecen más jabalíes muertos y ayer los hallados eran ya en torno a 40. Cataluña tenía movilizados a unos 370 efectivos cuando pidió ayuda a la UME.

¿Cuántas granjas de porcino hay en la zona del brote?

39 a menos de 29 kilómetros del brote. El Gobierno catalán realizó analíticas en todas, con resultados negativos a la peste porcina africana (PPA).

¿Cuál fue el origen del brote?

El Gobierno catalán ve posible que la PPAllegara a España por carretera, por embutido contaminado que luego comerían jabalíes, aunque no está confirmado.

¿Cuántos certificados de exportación hay bloqueados?

Más de 120 certificados de exportación de cerca de 40 países: vetan la entrada de producto de porcino de toda España.

