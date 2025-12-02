Jabalíes: claro que hay que llamar a la UME

Se ha ido de las manos. Lo de los jabalíes. Y no será porque no lo hubieran advertido los ganaderos. Hace años que dicen que ... hay muchos y que, cuidado, que transmiten enfermedades. Ahora se ve con la peste porcina africana, que amenaza al sector del porcino, pero desde hace años se observó con la tuberculosis bovina y se ve que, en cierto modo, dio un poco igual.

Hay comunidades, como Castilla yLeón, que aprobaron un plan de emergencia cinegética para evitar que la situación se fuera de las manos porque vieron que ese no era el camino. Aun así, ver a jabalíes por pueblos, en busca de contenedores, no es algo extraño ni siquiera aquí.

Con el jabalí ocurrió como con el lobo, que en España empezó a ser el pobrecito, y mala suerte de la vaca que se contagia de tal, o el cerdo. Y resulta que es una lástima que el lobo ataque a una oveja, pero es que tiene que comer. Y entonces ocurre que el ganadero se aburre y cierra la explotación, y la fauna toma terreno frente al abandono del medio rural, y, entonces, lo que eran unos cuantos jabalíes se han convertido en superpoblación. De nuevo, como con los incendios, la falta de ganaderos.

Y como los cazadores tampoco están bien vistos, resulta que quedan pocos, porque se aburren, y ahora resulta que la Unidad de Emergencia, la UME, es necesaria para capturar jabalíes. Además, sin disparos, sin ruido, porque si se asustan y salen de la zona del foco y resulta que están contagiados de peste porcina africana, se lía. Se lía, pero en toda España, y hay provincias como Salamanca, con tanta dehesa, donde el daño sería incalculable. No porque llegue un jabalí desde Cataluña, sino porque entre la peste porcina africana y no haya forma de controlarla en la dehesa y con tanto jabalí. Con fincas valladas, pero con pasos obligatorios para la fauna. Ahora vemos la consecuencia de tanta protección para el jabalí.

Es lo que hay. La peste porcina africana que entra y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que se coordina a la perfección con Cataluña, que está muy bien, pero, luego, a nivel de técnicos con el resto de comunidades. Sin contar de nuevo con los consejeros. Como si la situación no fuera de la suficiente gravedad como para no haber convocado de forma inmediata una conferencia sectorial.

Con el lobo lo que ha hecho ha sido olvidarse directamente de convocarla, la de junio, y así se aplaza el debate de la gestión del lobo, lo de que vuelva a las comunidades. Que el Gobierno insiste en que hay pocos y los ganaderos y las comunidades, que muchos.

A nadie le puede sorprender que acabe la UME así, recogiendo jabalíes en las jaulas. Es lo que hay. Y en este momento, además, solo queda agradecer que esté.