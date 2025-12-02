Salamanca, en vilo por la PPA: pérdidas y alerta en las granjas
La Junta adopta precauciones en Salamanca por el cerdo extensivo: caza de más jabalíes
S. M.
Salamanca
Martes, 2 de diciembre 2025, 06:00
La peste porcina africana, con focos en Barcelona, ya supone pérdidas para la industria de Salamanca y causa una gran preocupación en las explotaciones de ... Salamanca por su alta facilidad de contagio, aunque es una enfermedad que no afecta al hombre.
Ayer, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reunió a empresas exportadoras del sector porcino y les informó del cierre de algunos países tras la confirmación del foco en Cataluña. Hoy está previsto que España contacte con Estados Unidos para confirmar si adopta la regionalización, como China, y, por lo tanto, importará carne de porcino o productos curados de las zonas españolas distintas del foco. Estados Unidos sí tiene un convenio de regionalización con España, pero el Gobierno español está pendiente de la postura que adopte ahora su presidente, Donald Trump. También hoy tiene prevista reunirse con el Gobierno de México, que cerró y se ve complicado que cambie de postura. Sí parece que Taiwan y Tailandia han cambiado de opinión y ahora están dispuestos a la regionalización. China, sobre la que había dudas, sí ha respetado el convenio firmado con España a mediados del pasado noviembre en este sentido y ha cerrado fronteras a empresas de Barcelona. En la reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los exportadores aprovecharon para preguntar por la situación que mantienen países donde habitualmente tienen negocios, y que ahora han «cerrado» fronteras. Se da la circunstancia de que el sector del porcino es de los más exportadores, por lo que existe una gran inquietud entre las empresas.
Por otra parte, existe gran preocupación entre los ganaderos por la confirmación en España de casos de peste porcina africana después de 31 años sin ella. Las granjas disponen de fuertes medidas de bioseguridad, que ahora han reforzado, pero preocupa el cerdo ibérico en extensivo y el control en ese caso de la enfermedad. Ayer la Junta de Castilla y León, a través de las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, acordó intensificar las medidas, en concreto, en una provincia como Salamanca. En este sentido, y a pesar de que no es de las que tiene mayor densidades de jabalíes, el alto censo de ibérico en extensivo llevó a la Junta a acordar el aumento de la caza de estos animales, como transmisores de la enfermedad, con una llamada a los cotos. Además, y como en el resto de provincias, pide a la población que no tire comida en el campo -para evitar que la peste porcina africana puede transmitirse al jabalí- y que se avise al 112 de forma inmediata, si se ven cadáveres de jabalíes o animales enfermos, sin llegar a tocarlos.
La Junta de Castilla y León, que insiste en el mensaje de tranquilizar a la población porque la enfermedad no se transmite al hombre, ha anunciado que en estos próximos días se reunirá con el sector.
El cerdo, motor exportador de Salamanca: 160 millones desde enero y envíos a medio mundo
El sector del porcino ha exportado desde la provincia 160,5 millones de euros desde el pasado mes de enero y hasta septiembre, última fecha incluida dentro de las estadísticas del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Son 25.170 toneladas de carne, de tocino y grasas, despojos y partes nobles como el jamón, según los datos oficiales. Fuera de la Unión Europea China es el principal destino de las exportaciones salmantinas. En estos primeros nueve meses del año se enviaron al país asiático 1.152 toneladas de productos del cerdo.
Precisamente las exportaciones de porcino son las de mayor peso dentro de las transacciones que mantienen las empresas de Salamanca con firmas chinas. Si desde enero se han enviado 13,7 millones de euros en productos, el mercado de porcino acapara 10,5 millones de euros. Ya de forma muy residual le siguen las pieles de animales, con 2,3 millones de euros en exportaciones, 140.000 euros en conservas de carne y pescado, además de 40.000 euros en productos químicos.
En cuanto a cuantías de envío, a China le sigue en importancia Lituania, con 972 toneladas de productos del cerdo compradas en Salamanca; Estados Unidos, con 818 toneladas; y Corea del Sur, con 585 toneladas. También destacan las exportaciones hacia Taiwán, con 556 toneladas y Hong Kong con 149 toneladas.
La importancia de las exportaciones de este sector en la provincia también se pueden valorar por el amplio catálogo de países que reciben sus productos. Son, según el Ministerio de Economía, 72 los destinos a los que ha llegado carne y otros derivados del cerdo desde Salamanca. Por supuesto los tres países que más compran cerdo de la provincia pertenecen a la Unión Europea.
El que más apuesta por la carne salmantina es Alemania. Desde que comenzó el año ha adquirido 2.657 toneladas. Le sigue nuestro vecino Portugal, con 2.462 toneladas; y Hungría, con 1.264 toneladas. En este último se situó a la cabeza entre los destinos de venta exterior justo cuando Rusia comenzó a imponer vetos a los productos españoles. Como curiosidad, también comen carne salmantina en Macao, en Bahamas, en Honduras y hasta en Islandia, aunque es cierto que se trata de envíos casi testimoniales de entre 20 y 100 kilos.
En cuanto al peso de los productos del porcino que se venden desde la provincia hacia fuera de nuestras fronteras, destacan las 802 toneladas de jamones y paletas, y las 6.800 toneladas de tocino sin partes magras y otras grasas. De carne son 5.628 las toneladas que se han exportado este 2025.
