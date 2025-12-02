Salamanca, en vilo por la PPA: pérdidas y alerta en las granjas

La peste porcina africana, con focos en Barcelona, ya supone pérdidas para la industria de Salamanca y causa una gran preocupación en las explotaciones de ... Salamanca por su alta facilidad de contagio, aunque es una enfermedad que no afecta al hombre.

Ayer, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reunió a empresas exportadoras del sector porcino y les informó del cierre de algunos países tras la confirmación del foco en Cataluña. Hoy está previsto que España contacte con Estados Unidos para confirmar si adopta la regionalización, como China, y, por lo tanto, importará carne de porcino o productos curados de las zonas españolas distintas del foco. Estados Unidos sí tiene un convenio de regionalización con España, pero el Gobierno español está pendiente de la postura que adopte ahora su presidente, Donald Trump. También hoy tiene prevista reunirse con el Gobierno de México, que cerró y se ve complicado que cambie de postura. Sí parece que Taiwan y Tailandia han cambiado de opinión y ahora están dispuestos a la regionalización. China, sobre la que había dudas, sí ha respetado el convenio firmado con España a mediados del pasado noviembre en este sentido y ha cerrado fronteras a empresas de Barcelona. En la reunión con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los exportadores aprovecharon para preguntar por la situación que mantienen países donde habitualmente tienen negocios, y que ahora han «cerrado» fronteras. Se da la circunstancia de que el sector del porcino es de los más exportadores, por lo que existe una gran inquietud entre las empresas.

Por otra parte, existe gran preocupación entre los ganaderos por la confirmación en España de casos de peste porcina africana después de 31 años sin ella. Las granjas disponen de fuertes medidas de bioseguridad, que ahora han reforzado, pero preocupa el cerdo ibérico en extensivo y el control en ese caso de la enfermedad. Ayer la Junta de Castilla y León, a través de las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente, acordó intensificar las medidas, en concreto, en una provincia como Salamanca. En este sentido, y a pesar de que no es de las que tiene mayor densidades de jabalíes, el alto censo de ibérico en extensivo llevó a la Junta a acordar el aumento de la caza de estos animales, como transmisores de la enfermedad, con una llamada a los cotos. Además, y como en el resto de provincias, pide a la población que no tire comida en el campo -para evitar que la peste porcina africana puede transmitirse al jabalí- y que se avise al 112 de forma inmediata, si se ven cadáveres de jabalíes o animales enfermos, sin llegar a tocarlos.

La Junta de Castilla y León, que insiste en el mensaje de tranquilizar a la población porque la enfermedad no se transmite al hombre, ha anunciado que en estos próximos días se reunirá con el sector.