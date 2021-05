La inspección técnica de vehículos es un sistema cuyo objetivo es reducir el riesgo de accidentes y controlar las emisiones contaminantes, a través de asegurar que todo vehículo en circulación cumple los estándares mínimos de seguridad y protección del medioambiente bajo los que ha sido diseñado, contribuyendo así a una mayor seguridad vial y a una adecuada protección del medio ambiente. Aunque se trata de una obligación legal, desde la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos AECA-ITV aseguran que no puede ser vista como un simple trámite, pues no hacerlo puede poner en riesgo la seguridad no solo del conductor del vehículo en cuestión y sus acompañantes, sino también la del resto de usuarios de la vía.

Son muchas las consecuencias negativas de tener la inspección técnica caducada y una de ellas es la relativa al seguro. La ITV es una constancia de que el vehículo cumple con las condiciones requeridas para circular, un hecho que es tomado en cuenta por las aseguradoras en el momento de producirse un siniestro vial. Pero existen diversos escenarios relativos a la cobertura del seguro en caso de no tener la ITV al día, eso sí, en todos ellos, la multa por incumplimiento de una obligación legal está garantizada (de 200€ o de 500 €).