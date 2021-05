La Dirección General de Tráfico (DGT) se ha empezado a poner seria con aquellos conductores que circulan con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada o sin el seguro obligatorio en regla. Los datos son alarmantes. Según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), 45 de cada 100 vehículos en España no han pasado la inspección en las fechas marcadas y el ocho por ciento carece de seguro. Una irresponsabilidad que al mismo tiempo es un filón recaudatorio para el Gobierno. Por este motivo, en las últimas semanas se han incrementando los controles de la Guardia Civil y las policías locales.

La fórmula es sencilla. Los nuevos radares permiten confirmar en el acto si un vehículo tienen la ITV caducada o si su seguro está en regla. “Tenemos un sistema que está bastante bien. Cuando pasan los coches por los radares, las cámaras leen las matrículas y podemos contrastarlas con la base de datos de ITV o de seguro. Si salta la alarma podemos enviar una multa porque tenemos un vehículo que hemos identificado que está circulando y no nos consta que tenga seguro o que haya pasado la ITV”, dijo el director de la DGT, Pere Navarro, en su última comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado para explicar las últimas reformas del Gobierno sobre seguridad vial.

Navarro reconoció que el sistema de cámaras ha producido algunos errores a la hora de detectar infracciones y notificar sanciones, pero asegura que han sido pocos y que cada vez es más infalible. “El sistema es bastante eficiente. Es verdad que la base de datos no está perfecta y tenemos que poner algunos coeficientes para no enviar sanciones a quien no corresponde”, admitió Navarro en el turno de preguntas y respuestas.