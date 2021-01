El colapso en las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se viene repitiendo desde el fin del primer estado de alarma el pasado año, está dejando a miles de ciudadanos en un auténtico limbo. La imposibilidad de pasar la inspección a tiempo está obligando a numerosos conductores a circular con sus vehículos con la ITV vencida desde hace dos, tres y hasta cuatro meses. Una situación que pone en riesgo la seguridad de todos y que además supone una multa. No pasar esta revisión en el tiempo especificado está tipificada con una sanción de 200 euros. Sin embargo, ¿va a multar la DGT a todos esos conductores?

De momentos ni la DGT ni la Guardia Civil de Tráfico han dado una respuesta oficial. Según apuntan a LA GACETA fuentes del subsector de Tráfico del Instituto Armado, no pueden asegurar oficialmente que las multas no se van a imponer, ya que sería incurrir en prevaricación, pero obviamente los agentes van a tener una “sensibilidad especial” con aquellos conductores que han pedido su cita, pero que la estación de la ITV correspondiente no le ha dado en tiempo y forma. De hecho, el simple justificante de que esa cita está pedida, es suficiente para demostrar que el conductor ha cumplido con su obligación de solicitarla.

A pesar de que ningún conductor ha sido multado de momento por este motivo, son numerosos los ciudadanos que preguntan en las redes sociales a la Guardia Civil de Tráfico cómo justificar que se ha pedido cita antes de la fecha de caducidad y que te la han dado con varios meses de retraso. “Si dan cita para la ITV más tarde de su fecha, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se justifica? Porque en la ITV no saben que decir y llevan mucho retraso”, se pregunta Anabela, una ciudadana, en una consulta directa enviada a la cuenta de Twitter de la Guardia Civil de Tráfico.