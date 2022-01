‘Nos tomaron por tontos’, el alegato viral de Manu Sánchez tras padecer la covid

En el vídeo, asegura que el 9 de noviembre se detectó la ómicron y países como Alemania, Bélgica, Reino Unido empezaron a batir récord de contagios. “Aparecieron nuestros políticos para decirnos que aquí no iba a pasar lo mismo, que estábamos todos vacunados, que aquí no iba a llegar así. Nos tomaron por tontos”, afirma antes de recordar que a dos días de la Navidad se reunieron solo que la mascarilla volviera a ser obligatoria en exteriores. Y repite: “Nos tomaban por tontos”.

“He sufrido el virus y me han tomado por tonto . Estoy superando lo primero, lo segundo no”, comienza sin pelos en la lengua el periodista.

Tampoco se olvidó de la comunidad de Madrid, al señalar que nos dijeron que tenía la mejor Sanidad de España. “Me lo dijeron cuando desde mi encierro intentaba contactar con el centro de salud para conseguir la baja. Dos días, dos días colgado al teléfono. Me aseguraron que me iba a llamar un rastreador y 16 días después todavía estoy esperando. Todos los antígenos, todas las PCR, por supuesto, por lo privado, un dineral. Me tomaron por tonto”, indica..

Manu Sánchez también critica que no se ofrecieran datos de contagios ni hospitalizaciones desde el 31 de diciembre al 2 de enero: “Apagón como si el virus se fuera también de vacaciones. Nos toman por tontos”.

“Señoras y señores políticos, si no toman decisiones, si no solucionan o al menos lo intentan nuestros problemas, si cada ola que llega quedan más retratados, déjenlo o explíquennos con autocrítica, con sinceridad, la situación. No nos tomen por tontos”, zanja Sánchez en un vídeo que se está compartiendo miles de veces en pocas horas en las redes sociales.