La tabla de ejercicios para perder peso en casa y en menos de ¡28 minutos!

Mantenerse en forma es una preocupación recurrente en la mayoría de las personas. Ya sea para lucir tipo en verano o para sentirse bien con uno mismo, tener una forma física óptima siempre es bueno para nuestro organismo. Sin embargo muchas personas debido a su trabajo o a sus condiciones de vida, no pueden apuntarse a un gimnasio o a alguna actividad deportiva o incluso salir un rato a la calle a hacer algo de deporte. Si eres una de esas personas, este artículo será muy útil para poder mantenerte en buena forma y que esto no quite tiempo al resto de tus actividades diarias.

Para conseguir lo mencionado anteriormente hay que seguir una tabla con siete ejercicios, que deberás repetir cuatro veces cada uno durante 40 segundos de actividad y 20 segundos de descaso. Te dejamos un vídeo con cada ejercicio para que sea más fácil la realización de este.