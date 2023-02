La cuantiosa multa de la DGT por circular con los cristales congelados

Además de actitudes irresponsables o peligrosas que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios de la carretera, mantener un automóvil sucio también puede constituir una infracción de tráfico y estar asociado con una multa según informa la DGT. En invierno las posibilidades de sanción se multiplican, debido al uso incorrecto de las luces, no llevar cadenas o neumáticos de invierno cuando sea necesario, y por tener un automóvil sucio. En particular, las sanciones se pueden llegar a extender por no haber quitado o limpiado la nieve y el hielo de los cristales antes de conducir.

Durante los meses de invierno, es común encontrar nuestro automóvil cubierto de nieve o hielo por las mañanas. Aunque tengamos prisa, es importante dedicar unos minutos para descongelar las ventanas antes de arrancar.