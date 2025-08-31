Jorge Rey sorprende a todos con su anuncio de lo que llegará en los próximos meses: «A sereno otoño...» El gurú burgalés ha anticipado una masa polar procedente del Ártico

La Gaceta Domingo, 31 de agosto 2025, 10:20 Comenta Compartir

Jorge Rey, uno de los referentes en la predicción de la meteorología a través del método de las cabañuelas, ha avanzado un otoño marcado por un frío polar y fuertes nevadas procedentes del Ártico.

El burgalés inició ha recordado que el pasado otoño fue duro. «Hubo precipitaciones en medio de una sequía, borrascas con muy fuertes tormentas, pero que España se quedó al margen de países como Reino Unido o Alemania entre otros. Todo ello gracias a un bloqueo anticiclónico».

Por su parte, para esta próxima estación, el gurú señala que «se espera un bloqueo anticiclónico en España produciéndose un otoño canso, donde la nieve y el verdadero invierno no llegue realmente hasta enero», afirmó con rotundidad Rey. Finalizó su vídeo advirtiendo con un refrán: «A sereno otoño, invierno ventoso».

El propio especialista en las cabañuelas ya advirtió esta semana que partir de enero sí llegará 'La Niña' con un gran cambio con la aparición de nevadas y en lo que se refiere a septiembre, el próximo mes comenzará con vientos de sur y con una subida de temperaturas. «Será agradable, pero con tormentas y borrascas que afectará al centro y norte peninsular».