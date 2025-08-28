Jorge Rey desvela el fenómeno que viviremos en otoño y que no se ha visto en años: «Serán o muy largas o muy mortales» Además las fechas navideñas estarán marcadas por el frío polar

La Gaceta Jueves, 28 de agosto 2025, 10:17 Comenta Compartir

El joven meteorólogo burgalés Jorge Rey ya tiene la predicción, basadas en sus tradicionales cabañuelas, de la meteorología para este otoño e invierno, en la que sostiene la llegada de un fenómeno que no se ha visto en años.

El gurú inició el vídeo con un alegato hacia la españa profunda con especial énfasis a la vida de pueblo. «Hablaremos de los próximos meses. Esperamos que este otoño traiga mucha menos humedades y sea más seco. Ponemos la esperanzas en el invierno de 2026 que puede atraer varios cambios». Asimismo lo acompañó con un clásico refrán: «Calenturas otoñales o muy largas o muy mortales», señaló.

Por su parte, se espera un fenómeno neutro para estas fechas. A partir de enero sí llegará 'La Niña' con un gran cambio con la aparición de nevadas, según avanza. En lo que atañe a septiembre, el próximo mes comenzará con vientos de sur y con una subida de temperaturas. «Será agradable, pero con tormentas y borrascas que afectará al centro y norte peninsular», zanjó Rey.

A partir del 7 de septiembre se prolongarán las tormentas, con bajadas de temperaturas. «En la segunda quincena se estabilizará la atmósfera», afirmó.

Con respecto a octubre, «será más cálido y seco. En general el mes será tranquilo en torno al Pilar, en el que las temperaturas podrían bajar, con tormentas en el oeste peninsular». El siguiente mes tendrá en la primera quincena podría darse la formación de alguna Dana. «Podrá afectar al mediterráneo y una segunda quincena con nuevos frente», afirma.

Por último, diciembre no tendrá mucho cambio hasta las Navidades. «En el norte y levante habrá más humedad, generando inestabilidad. En los últimos días del año llegarán borrascas y un frío polar procedente del Atlántico».