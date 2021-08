Impensable: añadir tres bolas de papel de aluminio a la lavadora tiene este efecto

El papel de aluminio es un útil que lleva tiempo siendo indispensable en nuestras cocinas. Ya sea para envolver el bocadillo del recreo o para tantas otras opciones, no hay casa que no tenga este producto. Y ahora, con el truco que te vamos a mostrar a continuación, esa gama de utilidades se va a ampliar aún más y lo vas a agradecer.

Este truco casero de añadir tres bolas de este ‘papel’ al finalizar nuestros lavados y justo antes de empezar el secado, nos ayudará a proteger nuestras prendas. Estas, mientras están en la lavadora limpiándose y sobre todo en el secado, se electrifican al estar en contacto unas con otras. Esto puede provocar que nuestra ropa se rompa, algo que si añadimos el aluminio no sucederá.

El aluminio es un metal que no se magnetiza y puede conducir el calor, lo que posibilitará que la ropa no coja electricidad y no sufra daños. Este proceso, como todo, es algo de lo que no debemos abusar, y el plazo para su utilización es de seis meses.