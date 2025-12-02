Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Xuso Jones durante la emisión del programa. LO SABE, NO LO SABE

La emocionante sorpresa de Xuso Jones por las calles de Salamanca: «¡Qué maravilla!»

En el último programa de 'Lo sabe, no lo sabe' rodado en Salamanca el presentador elegió a un estudiante paisano suyo

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:05

Comenta

La segunda de las visitas del presentador Xuso Jones a Salamanca trajo con él una de las anécdotas más sorprendentes cuando, mientras recorría las calles de la ciudad, se encontró a un paisano suyo: «¡Qué maravilla!», exclamó el murciano.

@losabenolosabe Xuso conoce a Antonio, que también es de Murcia como él… y claro, cosas del destino: ¡lo elige como próximo concursante! 😄🔥 🎯 #LoSabeNoLoSabe, de lunes a viernes a las 18:30 en @cuatrotv con @xusojones #QueVer #TeleEnTikTok #dinero #humor #culturageneral ♬ sonido original - Lo sabe, no lo sabe

Al frente del concurso 'Lo sabe, no lo sabe', el influencer buscaba a un concursante que pudiera ganar 50.000 euros. Mientras le preguntaba a uno de los cámaras -Felipe- si le hubiera gustado estudiar en Salamanca. «Hombre, por la fiesta sí, por estudiar, no», respondía entre risas.

En ese preciso momento se oyó un «¡murcianico!», ¿a dónde vas?, le preguntaba Xuso Jones. «A clase, en teoría», señaló el universitario de estudios orientales que, a su vez, era natural de la localidad murciana de Alcantarilla.

Una vez sorprendido, el conductor le propuso participar. A pesar de las dudas, Jones lo convenció con un «es una señal». Antonio ante ello no pudo reprimirse y accedió con un apretón de manos.

