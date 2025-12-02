La emocionante sorpresa de Xuso Jones por las calles de Salamanca: «¡Qué maravilla!» En el último programa de 'Lo sabe, no lo sabe' rodado en Salamanca el presentador elegió a un estudiante paisano suyo

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 22:05

La segunda de las visitas del presentador Xuso Jones a Salamanca trajo con él una de las anécdotas más sorprendentes cuando, mientras recorría las calles de la ciudad, se encontró a un paisano suyo: «¡Qué maravilla!», exclamó el murciano.

Al frente del concurso 'Lo sabe, no lo sabe', el influencer buscaba a un concursante que pudiera ganar 50.000 euros. Mientras le preguntaba a uno de los cámaras -Felipe- si le hubiera gustado estudiar en Salamanca. «Hombre, por la fiesta sí, por estudiar, no», respondía entre risas.

En ese preciso momento se oyó un «¡murcianico!», ¿a dónde vas?, le preguntaba Xuso Jones. «A clase, en teoría», señaló el universitario de estudios orientales que, a su vez, era natural de la localidad murciana de Alcantarilla.

Una vez sorprendido, el conductor le propuso participar. A pesar de las dudas, Jones lo convenció con un «es una señal». Antonio ante ello no pudo reprimirse y accedió con un apretón de manos.

