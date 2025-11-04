Xuso Jones regresa al centro de Salamanca en su segundo día de grabación Este lunes y martes la capital volvió a ser escenario de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones en la grabación de 'Lo sabe, no lo sabe' este martes.

El popular concurso de televisión 'Lo sabe, no lo sabe' continúa este martes su segundo día de grabación en las calles de Salamanca. Tras una jornada inicial llena de anécdotas y la participación entusiasta de los salmantinos, el equipo del programa presentado por Xuso Jones sigue recorriendo el centro histórico en busca de nuevos concursantes.

El formato, que se emite de lunes a viernes a las 18:30 horas en Cuatro, mantiene su característica esencia: un concurso de cultura general que se desarrolla íntegramente en la calle, donde cualquier persona puede convertirse en protagonista si se cruza con el presentador.

El espacio, que acaba de renovar su quinta temporada con gran éxito de audiencia, ha vuelto a elegir Salamanca como escenario durante tres días consecutivos de grabación. Las cámaras continuarán captando la energía y simpatía de los vecinos y visitantes, con el inconfundible ambiente de las plazas y calles salmantinas como telón de fondo.

