El vandálico abuelo que se rebela pintando grafitis en el escaparate de una clínica dental

“La lástima es que no tenía un martillo para haber roto el cristal y llevarme algo, así de claro”, sentencia el jubilado

Después de que su mujer fuese presuntamente estafada por una clínica dental en Barcelona, este hombre no tuvo otra opción que, spray en mano, grafitear el escaparate de la empresa. ‘Chorizos’, esa fue la palabra elegida para expresar su enfado. Al parecer, habían cobrado hasta en dos ocasiones un mismo tratamiento a su mujer sin que ella lo recordase, ya que según cuenta su nieto en declaraciones a La Sexta, “tiene un problema de memoria muy serio” y no recordaba ni las llamadas telefónicas.

Sin embargo, lo que no tenía previsto este anciano es que fuese pillado ‘in fraganti’ por un transeúnte y que su vídeo se volviese viral en muy poco tiempo. Hace un par de semanas, y sin que todavía les hubiesen devuelto el dinero, le pareció “una buena idea” relata. “Como no nos van a devolver el dinero, la lástima es que no tenía un martillo para haber roto el cristal y llevarme algo, así de claro”, afirma.