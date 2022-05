El decálogo de consejos para elegir ‘nuestro’ perfume

Hay pocas cosas que nos identifique más que ‘nuestro’ perfume. Algunos usamos el mismo desde hace años y somos fieles a ese olor que nos enamoró en su día y con el que seguimos sintiéndonos identificados por mucho tiempo que pase.

Otros tenemos dos o tres colonias en nuestra estantería y, dependiendo del tipo de ocasión - para el día a día, para una celebración única o para disfrutar de una cena especial - utilizamos una u otra, consiguiendo que nuestros seres queridos sepan cómo estamos en función de nuestro olor.

Y muchos otros cambian de perfume cada X tiempo, probando diferentes opciones sin ser ‘fiel’ a ninguna y rindiéndose a las innumerables opciones que encontramos en el mercado de la alta perfumería. Si eres de este tipo de personas que quieres encontrar el perfume ideal para tí y hacerlo tuyo... ¡Aquí el decálogo para elegirlo!

1. No perfumarse previamente. Tal y como señala la Academia del Perfume es importante no perfumarse previamente para no mezclar distintos olores que puedan interferir en la percepción. A algunas personas les cuesta salir de casa sin perfumarse, pero es la mejor forma de tener un punto de partida lo más neutral posible.

2. Selecciona las fragancias. Haz una pequeña selección de las fragancias que más te atraigan para probarlas en una “mouillette, “blotter” o tira olfativa.

3. Vaporiza a unos 20 centímetros de distancia. Huele cada mouillette a unos 2 cm. de distancia de la nariz. Es importante que no roce la nariz para que no se quede ningún olor impregnado y así poder probar el siguiente de forma neutral.

4. Coloca las muestras formando un abanico. Cuando tengas varias muestras, colócalas en forma de abanico para ir comparando una con otra. Puedes escribir el nombre de cada fragancia en la mouillette para acordarte.

5. Recalibra tu olfato. Si tu nariz se ha saturado y necesitas recalibrar el olfato, hay quien recomienda granos de café, pero es tan fácil como oler tu propia piel en la parte interna del codo.

6. Prueba en tu piel. Cuando ya tienes tu selección muy acotada, ha llegado el momento de la prueba en piel. Vaporiza sobre la cara interna de la muñeca a unos 20 cm. de distancia, con cuidado de que no haya nada detrás.

7. No frotes las muñecas. Es importante no frotar las muñecas, este gesto tan habitual y socorrido podríamos decir que “rompe” las notas. No es lo correcto para permitir el desarrollo de la fragancia siguiendo sus tempos.

8. Vuelve a olerlo pasado un tiempo. Tras el impacto inicial en el que se aprecian las notas de salida, las más volátiles, conviene volver a olerlo pasado un tiempo para ver cómo se desarrolla y captar nuevos matices de las notas de corazón y de fondo y así tener la percepción de cómo quedará finalmente en tu piel. La fragancia sigue una estructura en forma de pirámide olfativa en la que unas notas van dando paso a otras y puede ocurrir que una salida que no te entusiasmaba evoluciona de una forma que finalmente te encanta.

9. Déjate llevar por la fragancia, ¿Ya te has decidido? Inhala profundamente y déjate llevar. Puedes cerrar los ojos y pensar las sensaciones que te transmite, recuerdos o ensoñaciones de momentos futuros. Cada perfume huele diferente en cada persona por múltiples factores: el pH de cada piel, la temperatura o incluso la alimentación. Hazlo tuyo y siente que en ti huele de forma única e irrepetible.

10. Un perfume para cada situación. Juega con diferentes perfumes para diferentes momentos. Hay momentos de seriedad y momentos de travesuras, momentos de acción y momentos de tranquilidad, momentos de seducción, momentos de venirte arriba y empoderamiento* Cada perfume es un aliado para cada tipo de situación, para acompañarte en los momentos más importantes de tu vida.