Definitivo: Los viajes del Imserso y del Club de los 60, cancelados

La pandemia ha dejado sin viajes organizados a las personas mayores este año. "Sería una insensatez mantenerlos", reconoció el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, que confirmó que el Gobierno ha decidido cancelar los viajes del Imserso de la temporada de otoño. También la Consejería de Familia de Castilla y León que en junio ya pospuso todos los viajes del Club de los 60 para 2021 confirma que siguen en suspenso pero que mantendrá las mismas condiciones con las agencias de viaje para el año que viene.

El Gobierno por su parte, reconoció que después de meses hibernados, "no tiene sentido mantener los programas del Imserso para lo que queda de temporada porque de acuerdo a las indicaciones de las autoridades no van a poder retomarse en los términos en los que estaban contemplados en los pliegos". En todo caso, el secretario de Derechos Sociales puntualizó que "no se cancela el programa, sino la temporada" y subrayó que "sería una insensatez poner a viajar a miles de personas mayores en este momento para salvar el sector turístico".

En todo caso, el Gobierno precisó que los viajes del Imserso son "cruciales y se van a mantener y reforzar en el futuro" y que van a trabajar en la organización de la nueva temporada teniendo en cuenta las condiciones derivadas de la pandemia.