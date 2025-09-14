Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Justo Hernández junto a Pablo y Óscar Chopera en el patio de cuadrillas. ALMEIDA
ENTREVISTA A JUSTO HERNÁNDEZ

«Va a ser uno de los toros importantes para la ganadería del futuro»

El ganadero de Garcigrande afirma que Buenasuerte lo «ha tenido todo»: «Estoy muy contento de que esto haya pasado en Salamanca»

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:32

Justo Hernández, ganadero de Garcigrande ha sido el gran triunfador de la tercera de abono en La Glorieta tras el indulto de Buenasuerte-61. Cuando el presidente, Carlos Miguel Hernández, le consultó sobre qué hacer con el toro ante la clamorosa petición para que se le perdonara la vida (en un detalle de buen gusto), el propietario de la divisa de Alaraz respondió de manera afirmativa.

A los motivos evidentes, Justo Hernández sumó las aristas propias de un alquimista del toro bravo: «Estoy muy contento, yo creo que ha sido uno de los toros que pueden ser muy importantes para la ganadería en el futuro», respondió sin bacilar. ¿Por qué?, fue la pregunta que correspondía en suerte: «Por la forma de embestir, por donde viene... y por donde todo. Lo ha tenido todo», resumió el ganadero de Alaraz.

Dentro del amplio abanico de toros importantes lidiados por este hierro en este coso, el ganadero ubicó a Buenasuerte en el 'top' de su historia en La Glorieta: «Tiene que estar en los primeros lugares por lo que hemos comentado. Estoy muy contento de que un toro así haya salido en Salamanca, esa es otra de las cosas que me llenan«, afirmó Justo Hernández, quien más allá del protagonista indiscutible del encierro también hizo un repaso a la corrida jugada este domingo 14 de septiembre: «Ha sido una tarde bonita, ha tenido de todo y ha salido bien, ¿no?«, respondía con una mueca de satisfacción en los labios. »Creo que los toreros han estado extraordinarios y hemos disfrutado«.

