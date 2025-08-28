Estos son los toreros que actuarán en el festival de San Miguel de Valero Casi pleno salmantino en un festejo que se celebrará el 27 de septiembre con reses de la ganadería de Castillejo de Huebra.

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 07:00

San Miguel de Valero ya tiene definido el cartel para el festival taurino que se celebrará el 27 de septiembre (sábado) con motivo de sus fiestas patronales. En esta ocasión anunciará un festejo con Juan del Álamo, José Garrido, Manuel Diosleguarde y el novillero Valentín Hoyos, con reses de Castillejo de Huebra.

Así se apuesta en el cartel por un casi pleno salmantino con un diestro veterano como es Juan del Álamo, que este verano ha hecho un importante periplo de actuaciones y triunfos en Perú, y toreó recientemente la corrida de toros de Vitigudino en la que salió por la puerta grande junto a Diosleguarde, quien tras una importante actuación en el festival de La Glorieta el 12 de junio, ha sumado cuatro corridas de toros (Zamora, Arévalo, Vitigudino y Guijuelo) en todas a hombros, mientras que Valentín Hoyos es ya uno de los veteranos del escalafón inferior que este año además de torear en Madrid, cortó una oreja en La Maestranza de Sevilla el pasado 26 de junio.

Así, en una de las últimas citas de la temporada en Salamanca, San Miguel de Valero volverá a celebrar un festival taurino después de que el año pasado, de manera extraordinaria, se optara por un novillada con picadores que resultó todo un suceso en la localidad con la actuación en solitario ante cuatro novillos de Marco Pérez.