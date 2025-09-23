Las primeras palabras de Julio Norte desde el hospital: «Que nadie dude que volveré a ponerme en el mismo sitio»

Javier Lorenzo Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

«Que nadie dude de que voy a volver a ponerme en el mismo sitio en el que me cogió el novillo de Victoriano. Que nadie lo dude. Que me voy a segur arrimando eso y más». Son las primeras palabras de Julio Norte, postrado en la cama de una habitación en planta del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, después de que este mediodía saliera de la UCI en la que pasó toda la noche tras la larga y delicada intervención quirúrgica de varias horas a la que fue sometido la pasada madrugada después de la grave cornada que le infirió el novillo de Victorino del Río el lunes en la final de la Feria de Moncalvillo de San Agustín de Guadalix. Desde la habitación del hospital atiende la llamada de LA GACETA. Con la voz apagada y a la vez pausada, con la media sonrisa que nunca pierde, contento por sus logros, sin rencor al toro y sobre todo con la ilusión de volver al mismo sitio que le ha hecho convertirse en el novillero del año, el espada salmantino confiesa que la primera noche tras el percance, su bautismo de sangre, ha sido «larga» y «con muchos dolores». Rápido muestra su carácter y ambición de torero: «Poco a poco me voy a poner de nuevo bien. Estoy seguro». Ahora le espera un largo periodo de recuperación, tendrá que estar seis o siete días, hasta principios de la semana que viene al menos, en el citado centro hospitalario de la localidad madrileña. Y, a partir de entonces, ir planteándose nuevos retos. Ahora, lo más temido son las peligrosas infecciones que pudieran complicar la evolución de las delicadas heridas. La mejor noticia hasta el momento es que cumplidas las primeras 24 horas no ha aparecido la temida fiebre y que tras la intervención no hubo afectación ni daños mayores en la vejiga. Por tanto, ahora solo hay que apelar a la paciencia y esperar que pasen los días. Varias docenas de estampitas de vírgenes, cristos y medallas que le acompañan cada día de toros y a los que se encomienda antes de salir a la plaza los tiene cuidadosamente ordenados en la mesilla de la habitación del hospital en la que se encuentra.

Sobre el percance recuerda cómo sucedió en un principio y también de que era consciente de que algo así podía pasar cualquier día, porque iba a al límite, porque estaba arriesgando cada tarde y porque se estaban sucediendo los triunfos a diario. Por eso se ha convertido en uno de los nombres propios de la temporada: «No ha sido inesperado, soy consciente y se que en el lugar en el me pongo delante de los novillos pueden pasar cosas así».

Julio Norte que debutó con picadores el 13 de abril en la plaza de toros de la localidad francesa de Garlin ha protagonizado una temporada arrolladora en la que ha toreado 21 novilladas con picadores. Se alzó como triunfador del Circuito de Novilladas de Castilla y León y también ganó la Vid de Oro del ciclo de novilladas de Arganda del Rey (Madrid), se presentó en Dax en agosto en su primera plaza de primera categoría, abrió la puerta grande en la feria de Almería y logró una regularidad aplastante toda la temporada. Solo podía pararle un toro. Y un toro le ha parado, aún así no empaña una temporada arrolladora en la que ha contado sus actuaciones casi por puertas grandes y que va a dejar en el aire el explosivo final de campaña que tenia firmado, en las ferias de novilladas de Algemesí (Valencia) el viernes y el Zapato de Oro de Arnedo (La Rioja) el sábado y el día 4 la feria del Pilar de Zaragoza, donde estaba anunciado su estreno en una plaza de primera categoría en España. En ninguna de las tres podrá hacer el paseíllo. Pero lo mejor, y todo lo bueno que ya se ha ganado en el toreo, está aún por llegar. Y por disfrutar.

