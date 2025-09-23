Julio Norte, grave: este es el escalofriante parte médico tras la cornada de San Agustín de Guadalix El joven novillero salmantino de solo 17 años fue corneado por un astado de Victoriano del Río en la novillada celebrada en la localidad madrileña, de donde fue traslado de urgencia al Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes para ser intervenido el lunes por la noche

Javier Lorenzo Salamanca Martes, 23 de septiembre 2025, 12:03

Julio Norte cayó herido de gravedad el lunes por la tarde en la novillada celebrada en la plaza de toros de San Agustín del Guadalix (Madrid), durante la final de la Feria de Moncalvillo, en la que se lidiaban astados de la ganadería de Victoriano del Río. El segundo del festejo, primero de su lote, fue el que le hirió cuando iniciaba un quite por tafalleras.

Tras una primera exploración en el quirófano móvil se trasladó de urgencia al joven novillero salmantino al Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid) para realizar una revisión quirúrgica que concluyó ya entrada la madrugada en la que se encontraron los siguientes hallazgos: «Herida inciso-contusa, penetrante, de unos 4 centímetros de diámetro y 15 centímetros de profundidad, bordes anfractuosos, postanal a las 6 h en litotomía. Desgarro completo de aparato esfintérico posterior, EAE, EAI y fascículo derecho del puborrectal. Coágulo postanal que asciende por espacio izquiorrectal derecho disecando hacia anterior a dicho nivel en lo palpable. No sangrado activo, no fuga de azul de metileno instilado por SV. No se aprecia defecto de mucosa rectal en todo el tramo explorado». Y se realiza: «Bajo anestesia general y con cobertura antibiótica empírica de amplio espectro, lavado exhaustivo con suero betadinado. Comprobación de hemostasia. Reconstrucción esfintérica/esfinteroplastia posterior-iniciada. Plicatura puborrectal. Drenaje en espacio isquiorrectal derecho. Cura plana con betadine gel».

Desde el punto de vista urológico: «Se recambia sonda vesical 22Ch, globo de 15cc. Lavado vesical con extracción de abundantes coágulos frescos, dejando orina clara. Se introduce azul de metileno intravesical sin evidencia comunicación hacia herida penetrante ni canal anal. Conectada SL a bajo flujo».

El novillero salmantino se encuentra en sala de reanimación postoperatoria y se mantiene en observación, a la espera de ver evolución y de posibles lesiones o complicaciones secundarias. Pronóstico grave.