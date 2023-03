Pilar Fraile, médica y ganadera salmantina: “Hay que potenciar las capacidades de cada uno”

Pilar Fraile es una mujer exitosa en todas las parcelas de la vida que la sociedad “exige” a día de hoy. Con esfuerzo y constancia, logra compaginar a la perfección su trabajo como jefa del servicio de Nefrología del Hospital Clínico de Salamanca, las clases en la USAL como profesora encargada de la asignatura de su especialidad, la ganadería de toros bravos que posee su familia (El Pilar) y, además, la dedicación a sus dos hijos.

Fue la primera doctora adjunta en llegar al Servicio de Nefrología y, aunque afirma que “era un servicio de hombres”, a día de hoy, explica que “ha dado un vuelco por completo y somos 7 mujeres y 4 hombres”. Desde octubre de 2021 ostenta el puesto de jefa del servicio y asegura que sintió un “enorme orgullo” y “muchísima ilusión”. “Las clases en la USAL complementan mi labor en el Hospital y para mí es una experiencia plena”, prosigue Pilar. En cuanto a la ganadería, afirma que “es mi válvula de escape; mi hermano lleva el peso, pero yo estoy presente en todas las decisiones que se toman y es mi pasión”.

Es ejemplo de feminismo pero no abandera el uso del término en la actualidad: “Hay que potenciar las capacidades de cada uno; pero no pretender que seamos iguales en todo. Las mujeres podemos ser mejores que los hombres en muchas facetas y viceversa, ¿por qué no asumir esto?”.