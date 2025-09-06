Este es el parte médico de Daniel Martín tras la cornada sufrida en La Glorieta El matador de toros salmantino, que actuaba como director de lidia en el festejo de recortes, resultó corneado por el tercero toro de la noche, fue intervenido en la enfermería de la plaza y trasladado al Hospital de Salamanca

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:53

Daniel Martín protagonizó la triste y dolorosa noticia del estreno de la Feria taurina en La Glorieta, donde actuaba como director de lidia del festejo de recortes y donde resultó corneado por el tercero toro de la noche, de la ganadería de Adelaida Rodríguez, este viernes.

Tras el percance el diestro fue conducido de urgencia a la enfermería del coso de La Glorieta, donde fue atendido de una «cornada con orificio de entrada en la cara posterior del muslo derecho con trayectoria ascendente de 12 cm y profunda de 8 cm que rompe músculo bíceps femoral y diseca nervio ciático. Fue intervenido en la enfermería de la plaza de toros de La Glorieta bajo anestesia intradural. Se derivó al hospital para su ingreso y control evolutivo. Pronóstico «reservado» según el parte médico firmado por la doctora Beatriz Montejo.

La propia cirujana informó esta mañana que el torero herido presenta una evolución «favorable en estas primeras 12 horas, se encuentra estable y ya se ha levantado para dar de nuevo los primeros pasos». Además, concreta que Daniel Martín «está animado y se encuentra bien».

El percance sucedió en los primeros compases del tercer toro del festejo de recortes celebrado este viernes por la noche en La Glorieta, cuando el torero citó al astado para cerrarlo a un burladero, tanto le apretó el animal en la carrera que a Daniel Martín no le dio tiempo a entrar por la tronera del burladero del tendido 8, y fue prendido contra las tablas en un dramático pasaje.