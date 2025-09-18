Morante no falla a su plaza de La Glorieta y regresa en Salamanca Tras el parón de la semana pasada, el diestro cigarrero volverá mañana viernes 19 a vestirse de luces para actuar en la primera de las dos tardes que tiene contratadas en la Feria.

Javier Lorenzo Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:00

Morante de la Puebla volverá a vestirse de luces mañana en Salamanca para cumplir la primera de las dos corridas de toros que tiene contratadas en la Feria de Salamanca. El diestro cigarrero estuvo tentando ayer por la tarde en la finca 'Laborera' de Álvaro Núñez, en tierras portuguesas de Beja, y confirmó su presencia mañana, viernes19 de septiembre, en la primera de las dos comparecencias que tiene ajustadas en La Glorieta, donde está anunciado con toros de Hermanos García Jiménez, junto a Marco Pérez y Manzanares. Precisamente, el diestro alicantino se ha convertido en la primera baja de la Feria después de sufrir una dura voltereta el pasado lunes en el coso de la Condomina de Murcia, de la que salió con una fractura en la octava costilla izquierda que le obliga a guardar reposo y a cancelar sine die los contratos de su agenda.

Así, Morante de la Puebla ha elegido uno de sus grandes feudos, Salamanca —donde tiene mayor número de seguidores y partidarios en la que es una de sus plazas más queridas— para reanudar de nuevo su temporada después del parón que se vio obligado a hacer la semana pasada tras resentirse de la cornada sufrida en Pontevedra el pasado 10 de agosto y que le ha impedido estar en los últimos días en las citas adquiridas en Valladolid, Albacete, Muro, Murcia y Guadalajara que se sumaron a la quincena de actuaciones que perdió en el intenso mes de agosto que tenía firmado.

La de mañana es la primera de las dos tardes que tiene ajustadas Morante en La Glorieta esta Feria, la siguiente es el domingo día 21 en la corrida concurso de ganaderías, con toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández Martín, Hermanos García Jiménez, Olga García y Carmen Lorenzo junto a Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Entre medias el maestro actuará el sábado en Almodóvar del Campo (Ciudad Real).