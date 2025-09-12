'Montecillo', el primer toro del histórico festejo de La Glorieta y de la Feria Ya están sorteados y enchiquerados los dos toros y los cuatro novillos de Ángel Sánchez y Sánchez Montalvo para el festejo que abre el ciclo de La Vega con Lea Vicens, Raquel Martín y Olga Casado

'Montecillo', de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, será el primero de los 36 toros y novillos que saltarán al ruedo de La Glorieta durante la Feria de la Virgen de la Vega. Es de pelo negro, nació en marzo de 2020, está marcado en el costillar con el nº 24 y pesa 519 kilos, el que más de todo el festejo mixto con el que se que abre el abono y en el que actúan, en un festejo histórico al acartalerse tres mujeres, la amazona Lea Vicens (a quien corresponde su lidia a caballo y muerte), y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado.

El otro toro con el que se completa el lote de la rejoneadora francesa es 'Flor de Lis', es negro bragado, nacido en octubre del 2020, está herrado con el número 50 y ha dado un peso en báscula de 478 kilos.

Ampliar Miguel Abaellán comentando el lote de Olga Casado con su cuadrilla. ALMEIDA

En cuanto a los lotes de lidia a pie, la tarde lo abrirá Ojovivo -negro, nacido en diciembre del 2021 y de 401 kilos-, el primero de los cuatro utreros del hierro de Montalvo y que sacó en suerte Rubén Sánchez, que este viernes estará a las órdenes de Raquel Martín en La Glorieta. En quinto lugar se lidiará Viavaracho, nº 94, el utrero de más alzada y peso del envío, con 492 kilos. Es de primero de los novillos de pelo castaño.

El otro, es el sexto y último del primer festejo del abono: Baticola, nacido en diciembre de 2021, nº 38 y de 469 kilos, que será lidiado por Olga Casado. El tercer astado de función es Caporal, un utrero también negro y de 451 kilos, que también ha cabido en suerte a la novillera de Aguilafuente (Segovia).

Tres sobreros aguardan también en corrales pertenecientes a los hierros titulares de Sánchez y Sánchez para rejones y dos de Montalvo para lidia a pie.