Tres mujeres abren esta tarde la Feria taurina de Salamanca. A caballo y a pie. Tres jóvenes que no son las primeras mujeres que torean en La Glorieta pero sí las que protagonizarán el primer cartel femenino íntegro en la historia de la Feria taurina. Raquel Martín, salmantina de Santa Marta de Tormes (17 de julio de 2003) se convirtió el año pasado en la primera mujer que se vistió de luces y actuó a pie en las combinaciones de la Feria aunque, como bien puntualiza el maestro e historiador José María Hernández Pérez, desde recién estrenado el pasado siglo en La Glorieta ya hicieron el paseíllo toreras como 'La Guerrita', que actuó el 12 de junio de 1900 o 'La Revertito' que hizo lo propio el 17 de junio de 1906.

No fueron tampoco las únicas, a lo largo del siglo pasado. Lo hicieron más. No muchas, bien es verdad. Y no fue hasta 1945 cuando apareció la primera mujer anunciada en los carteles de la Feria. No para torear a pie si no a caballo. Conchita Cintrón fue la protagonista de aquella efeméride del 21 de septiembre de 1945 en la que lidiando un toro de Manuel Arranz a caballo, con el que fue ovacionada, abrió un festejo en el que actuaron Pepe Bienvenida, Fermín Rivera y El Choni, en tarde desafortunada para todos que se repartieron pitos y silencios. Conchita Cintrón repitió en la Feria cinco años después, también el día de San Mateo, y logró dar una vuelta al ruedo tras lidiar un toro de Alfonso Navalón.

Hasta la actuación de Raquel Martín en La Glorieta en la Feria del año pasado, la última referencia habían sido las cinco actuaciones de Lea Vicens, en las ediciones de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022. No solo fue la mujer que más toreó en esta plaza sino también la primera que logró salir a hombros de La Glorieta en un festejo de la Feria: 2016, 2017 y 2019. Entre Conchita Cintrón aparece el nombre de otra mujer en la Feria, otra francesa y también rejoneadora, María Sara, que toreó en el serial de 1992. Lo pudo hacer Cristina Sánchez a pie y anticipándose así a Raquel Martín; y no como novillera sino ya como matador de toros, en la corrida de toros del 21 de septiembre de 1998, cuando se anunció con un encierro de Francisco Galache, que finalmente no toreó y la sustituyó José Ramón Martín. Por tanto, esos honores se los llevó Raquel Martín en la pasada edición del ciclo.

Ahora, un año después regresa al mismo escenario con un cartel que, pase lo que pase después en el ruedo, ya es histórico desde el mismo día en el que se presentó. Raquel Martín solo se ha vestido de luces una vez desde entonces. Y, en toda su carrera, desde que debutó con picadores en marzo de 2022 en Olivenza, hoy llegará a las 14 novilladas que son las mismas que suma ya Olga Casado (Aguilafuente, Segovia, 2002), en apenas siete meses, tras estrenarse con los del castoreño este año en el mismo coso que su compañera. Las dos saben torear muy bien. La salmantina tiene un don innato para torear despacio y Casado revolucionó el cotarro el pasado invierno en Vistalegre con una faena memorable con la que se puso en boca de todo el toreo.

Lea Vicens: cinco festejos, tres puertas grandes

Lea Vicens hará su sexto paseíllo hoy en La Glorieta, donde debutó el 21 de septiembre de 2016 y donde toreó por última vez ese mismo día de 2022. Tiene tres puertas grandes, ha cortado nueve orejas y siempre se anunció con toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez.

364 días después, de nuevo en La Glorieta

—Raquel Martín volverá a hacer el paseíllo en La Glorieta esta tarde, 364 días después de su presentación en este coso que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, cuando se enfrentó a dos novillos de la ganadería de Antonio Palla, Botellero y Bravo, con los que obtuvo el balance de una ovación y una vuelta al ruedo después de un aviso. Aquella tarde toreó junto a Jesús de la Calzada y Javier Zulueta.

La ganadería

—La ganadería de Montalvo lidió por última vez en La Glorieta en la Feria de 2021, con una corrida de toros que estoquearon Ferrera, Urdiales y Emilio de Justo, que cortó una oreja a cada toro y salió a hombros.

—Campanillero (2002), Civilón (2013), Cortesano (2015) y Liricoso (2018), que fue indultado, son los cuatro Toro de Oro que Montalvo ha logrado en La Glorieta, con los que se sitúa al frente del palmarés junto a El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

—Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez lleva lidiando en la Feria en nueve ediciones consecutivas, que fueron todas las que se celebrarán en las diez últimas ediciones de la Feria, porque en la de 2021 se suprimió un espectáculo, el de rejones, apostando por un festejo mixto en un abono que se quedó en cinco espectáculos en vez de los seis habituales en la última década. Es el hierro habitual para los festejos de rejones de esta plaza.

Hora y temperatura

—A las 18:00 horas. La Glorieta acogerá la primera de abono de la Feria taurina esta tarde a partir de las seis en punto, que es cuando está previsto el paseíllo. En jornada de sol y nubes se esperan 26º a la hora de inicio del festejo.

Tal día como hoy, 12 de septiembre

—Tal día como hoy de 2021 Alejandro Marcos le cortó las dos orejas a Gandillito, de Galache. En 2019 Damián Castaño se presentó como matador en La Glorieta. En 2012 Juan del Álamo lidió a Carcelero, de Puerto de San Lorenzo, que fue premiado con la vuelta al ruedo. El de 2010 se despidió Javier Valverde cortando una oreja. En 2007 se colgó el No hay billetes con El Fundi, José Tomás y El Capea, que triunfaron con El Pilar. En 2006, Juan Diego, Abellán y Salvador Cortés se quedaron sin torear tras suspenderse el festejo por la lluvia.

—Antonio Barrera, el máximo responsable de la empresa BMF que está al frente de La Glorieta, se presentó como matador de toros en esta plaza un 12 de septiembre de 2003, cortando una oreja a un toro de Carmen Lorenzo. Actuó con Enrique Ponce y El Juli.

—Javier Castaño cortó dos orejas a un novillo de Santos Alcalde el 12 de septiembre de 1999, y salió a hombros junto a Antonio Lerma. Fue su presentó como novillero en esta plaza. 26 años después tiene anunciada su retirada del toreo el próximo 5 de octubre en Zaragoza.