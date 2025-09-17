Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Marco Pérez, en La Glorieta en la Feria el año pasado. ALMEIDA

Marco Pérez sustituye a Manzanares en Guadalajara con televisión en directo

El salmantino hará el paseíllo junto a Talavante y Borja Jiménez, para lidiar toros de El Capea, a las 18:00 horas con la presencia de las cámaras de OneToro

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:18

Marco Pérez sustituirá mañana jueves, 18 de septiembre, a José María Manzanares en el festejo inaugural de la feria de Guadalajara. El diestro salmantino entra en el cartel sustituyendo al alicantino que ha interrumpido su temporada por una fractura de costilla sufrida el pasado lunes tras una voltereta que sufrió en la plaza de toros de Murcia.

De esta manera, Marco Pérez ocupará su puesto en el cartel de mañana en Guadalajara, donde hará el paseíllo junto a Alejandro Talavante y Borja Jiménez, para estoquear un encierro de la ganadería de El Capea, con las cámaras de OneToro en directo, a las 18:00 horas.

