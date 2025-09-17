Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Pérez, el pasado 14 de junio en La Glorieta. ALMEIDA

Marco Pérez firma una exclusiva de figura en México para este invierno

El joven diestro salmantino empezará el 12 de octubre en Monterrey una intensa compaña en México donde ha rubricado un compromiso de 20 corridas de toros con Emsa, una de las empresas más poderosas del país azteca

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:23

Marco Pérez empezará el próximo 12 de octubre en la Monumental de Monterrey una gira de veinte corridas de toros que ha firmado con la empresa EMSA, una de las más poderosas y destacadas del país azteca. Así lo ha anunciado la propia empresa en los perfiles de sus redes sociales garantizando la presencia del joven diestro salmantino en las principales plazas y ferias de México entre octubre de 2025 y mayo de 2026. «Esta exclusiva tiene como objetivo potenciar la carrera del diestro salmantino a través de su acercamiento con la afición mexicana», puntualiza en el comunicado la empresa que gestiona plazas de toros de la categoría de Aguascalientes, Nueva Progreso de Guadalajara, la plaza 'La Luz' de León, la Monumental 'Lorenzo Garza' de Monterrey; el coso Alberto Balderas de Ciudad Juárez, o 'La Revolución' de Irapuato', entre otras.

Esta será la primera incursión de Marco Pérez en América como matador de toros tras la alternativa que tomó el pasado 6 de junio en la plaza de toros de Nimes (Francia), no en vano en la citada corrida de toros de la Monumental 'Lorenzo Garza' de Monterrey del próximo 12 de octubre (con toros de Santa María de Xalpa junto a Emiliano Gamero y Paola San Román) será la presentación de Marco Pérez en México.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuando Robert Redford se paseó por La Glorieta en 1967
  2. 2 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  3. 3 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  4. 4 Trasladan en helicóptero al Hospital a un hombre tras caer desde un tejado en Villavieja de Yeltes
  5. 5 Las cabañuelas avisan con lo que llega en los próximos días: «Si septiembre viene muy mojado...»
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Atropellado un joven en el paseo Rector Esperabé
  8. 8 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  9. 9 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona
  10. 10 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Marco Pérez firma una exclusiva de figura en México para este invierno

Marco Pérez firma una exclusiva de figura en México para este invierno