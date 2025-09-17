Marco Pérez firma una exclusiva de figura en México para este invierno El joven diestro salmantino empezará el 12 de octubre en Monterrey una intensa compaña en México donde ha rubricado un compromiso de 20 corridas de toros con Emsa, una de las empresas más poderosas del país azteca

Javier Lorenzo Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:23 Comenta Compartir

Marco Pérez empezará el próximo 12 de octubre en la Monumental de Monterrey una gira de veinte corridas de toros que ha firmado con la empresa EMSA, una de las más poderosas y destacadas del país azteca. Así lo ha anunciado la propia empresa en los perfiles de sus redes sociales garantizando la presencia del joven diestro salmantino en las principales plazas y ferias de México entre octubre de 2025 y mayo de 2026. «Esta exclusiva tiene como objetivo potenciar la carrera del diestro salmantino a través de su acercamiento con la afición mexicana», puntualiza en el comunicado la empresa que gestiona plazas de toros de la categoría de Aguascalientes, Nueva Progreso de Guadalajara, la plaza 'La Luz' de León, la Monumental 'Lorenzo Garza' de Monterrey; el coso Alberto Balderas de Ciudad Juárez, o 'La Revolución' de Irapuato', entre otras.

Esta será la primera incursión de Marco Pérez en América como matador de toros tras la alternativa que tomó el pasado 6 de junio en la plaza de toros de Nimes (Francia), no en vano en la citada corrida de toros de la Monumental 'Lorenzo Garza' de Monterrey del próximo 12 de octubre (con toros de Santa María de Xalpa junto a Emiliano Gamero y Paola San Román) será la presentación de Marco Pérez en México.