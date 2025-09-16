Estos son los seis paseíllos de Marco Pérez antes de viajar a México En su llegada a Salamanca el viernes Marco Pérez abre el periplo de las últimas seis actuaciones de la temporada en España antes de emprender viaje a México para comenzar el 12 de octubre su temporada americana

Javier Lorenzo Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 20:32

Marco Pérez enfila la segunda parte de septiembre con una de las cita claves de su temporada. La vuelta a La Glorieta este viernes, en la que será su presentación como matador de toros en la Feria y apenas tres meses después de su estreno en España tras la alternativa (Nimes, 6 de junio). Y también de su triunfo en esta misma plaza, la tarde en la que firmó su primer paseíllo en España, la histórica tarde del 14 de junio en la que cortó dos orejas a Despertador, un toro de Hermanos García Jiménez, herrado con el número 44, negro salpicado, de 520 kilos de peso, al que firmó una gran faena que le sirvió para salir a hombros con Morante de la Puebla. Marco Pérez llega el viernes a La Glorieta anunciado en el cartel de más expectación de la Feria y el que más interés ha despertado en las taquillas, junto al propio Morante y Manzanares, para lidiar la corrida de toros de Hermanos García Jiménez, que va a estar muy cerca de colgar el cartel de 'No hay billetes' si es que finalmente no se consigue.

Tras Salamanca Marco Pérez viajará al día siguiente a Murcia y el domingo está anunciado en Nimes (Francia), antes de poner broche a su temporada de luces el fin de semana siguiente: el sábado 27 torea en Pozoblanco (Córdoba) y el domingo en Vera (Almería). A partir de ahí ya solo le quedará la parada especial en el festival de Aerscyl del 4 de octubre en Ledesma. Y entonces tomará rumbo a México para comenzar la que se espera una temporada de invierno intensa en América: el 12 de octubre está anunciado ya en la plaza de toros de Monterrey (México), donde hará el paseíllo junto a Emiliano Gamero y Paola San Román, para enfrentarse a un encierro de la ganadería de Santa María de Xalpa.

El jueves, en la Plaza Mayor

Antes de la actuación el viernes en La Glorieta Marco Pérez será el gran protagonista este jueves, a las 19:00 horas, de una tauroquedada en la Plaza Mayor de Salamanca, en la que los aficionados podrán acudir para que el joven diestro salmantino les firme los cromos en los que es protagonista de la colección que se lanzó esta temporada y que ha causado furor en Salamanca. De este modo los aficionados, en esta concentración cultural, además de estar junto a Marco Pérez, podrán acudir para intercambiar sus cromos.