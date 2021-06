López Chaves, con los Miura 486 días después

López Chaves vuelve a desenfundar el traje de luces. El domingo está anunciado en una corrida de toros en Cuéllar (Segovia), el día antes lo hará Javier Castaño (que ya estrenó su temporada el 24 de abril en Villoria) con una corrida de toros de Partido de Resina.

A Chaves le esperan los Miura que, independientemente del escenario, le dan a cualquier envite un plus de relevancia. Un reto para desengrasar el parón de una pandemia, el ledesmino vuelve a vestirse de luces 486 días después de su última comparecencia, cuando ya se oteaba el virus. Su última corrida de toros quedó fechada el 20 de febrero del año pasado en Mérida (Venezuela), donde cortó una oreja.

En Madrid, en Las Ventas, toreó su última corrida de toros en España. Era el 6 de octubre de 2019, en la feria de Otoño, cuando se enfrentó a un desfondado encierro de Adolfo Martín que impidió ponerle el broche de la mejor manera a una temporada en la que López Chaves se volvió a situar en boca de todos con una asolerada madurez que sorprendió.

El coronavirus se puso por delante y frenó ese nuevo lanzamiento que parecía cantado. “Es cierto que el parón me vino muy mal. Lo estaba viendo muy claro, pero la parte buena es que en este tiempo el valor no se ha gastado... El aficionado estaba hablando otra vez de mí. Ahora yo estoy un año más viejo y los toros siguen teniendo la misma edad”, comenta el ledesmino que, a la vez, considera que “no ha sido un año perdido, he seguido aprendiendo, se han toreado mucho a puerta cerrada que me han servido para indagar más en mi interior y en mi toreo hasta donde puedo llegar y lo que puedo conseguir”.