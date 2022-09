La tarde de toros que nadie se quiere perder en Salamanca

La Glorieta para el mundo esta tarde. El mundo taurino, al menos. Todos los ojos se clavan en el coso charro donde los dos toreros del año, Morante y Roca Rey se ven las caras en un encuentro de alto voltaje. A principios de año, con Talavante en trance ya de reaparición y anunciando su temporada completa, parecía que nadie había mejor para completar el que se ha convertido en un cartel explosivo. El extremeño dejó demasiadas dudas en primavera en el órdago de sus cuatro tardes en San Isidro y empezó a despejarlas avanzado el verano en adelante, donde está volviendo a ser, solo en parte, el torero que fue. Y que enamoró a los aficionados más selectos. Pagó demasiado caro y le afectó el tiempo que transcurrió en ese retiro voluntario tras el anuncio de su adiós en octubre de 2018. Nimes, El Puerto, Bilbao y Arles son su gran aval y donde empezó a despertar su misterio.

Para misterio el de Morante de la Puebla, que hoy afronta su segunda cita en La Glorieta, donde es el único que dobla. Se ha convertido en el nombre de 2021 en el que quiere liderar el escalafón. Y lo va a lograr. Llegar a los cien paseíllos en la campaña en la que cumplió el cuarto de siglo de alternativa. Sentó las bases dinamitando las ferias de Abril y San Isidro en los últimos toros de sus tres tardes contratadas y puso el toreo a sus pies. De allí en adelante protagonizaría un auténtico rosario de obras de arte, en todos los escenario posibles, desde los más relevantes a los más pequeños. Entonces, en aquella primavera gloriosa del cigarrero, Roca Rey había mostrado ya sus armas, se intuían pero no había reventado a lo grande como haría en un verano glorioso en el que se ha mostrado intratable. La actuación estelar y reivindicativa llegó en Bilbao, pero no solo fue eso. Se convirtió en una apisonadora.

Con Talavante despertando y con la asignatura pendiente aún de una cumbre en Salamanca, Morante y Roca se encuentran hoy en La Glorieta, en la jornada más esperada de la Feria. De esta y de muchas. Desde 2011 no se colgaba el ‘No hay billetes’ (salvo en 2021 con el aforo reducido por las limitaciones del coronavirus), hacía tiempo, mucho tiempo, que una corrida de toros no despertaba tal expectación en Salamanca. Desde que en julio LA GACETA adelantó el cartel comenzó ya la revolución y la lucha por las entradas. Nadie quería perderse la tarde del 18 de septiembre. Desde que el 6 de septiembre se abrieron las taquillas para la venta de entradas sueltas, no hubo festejo con más peticiones. El 18. Hace diez días la terna más esperada comenzó a flirtear con el ‘No hay billetes’, que ya se colgó el martes. Hoy todos los asientos estarán ocupados en La Glorieta. La responsabilidad también recaerá sobre los toros de Cuvillo, que serán juez y parte en el éxito. Curiosamente la única baza ganadera no salmantina anunciada en la Feria. Deberían haber mirado al Campo Charro para una tarde tan efervescente.