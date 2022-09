‘No hay billetes’ en La Glorieta once años después

Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey acarician el cartel de ‘No hay billetes’ en las taquillas del coso de La Glorieta a cinco días de la celebración del festejo estelar de la Feria de Salamanca. El cartel del 18 de septiembre, con los tres citados diestros ante astados de Núñez del Cuvillo, fue el que más sorpresa y expectación levantó incluso antes de que se presentaran las combinaciones oficiales de la Feria, cuando lo adelantó LA GACETA la última semana del mes de julio. Aquellas buenas perspectivas se corroboraron desde el momento en el que se abrieron las taquillas del coso charro para la venta de entradas sueltas hace ocho días. Las peticiones para la corrida de toros del 18 de septiembre eran las más repetidas por los aficionados y, desde el lunes, en la página web de la empresa va oscilando el número de entradas disponibles, aunque este martes apenas quedaban menos de medio centenar de localidades libres en la andanada del tendido 6, sol y sombra, junto a dos barreras de sombra.

De esta manera, es más que seguro que La Glorieta volverá a colgar el cartel de ‘No hay billetes’ con el festejo de este domingo 18 de septiembre, un hito que no se producía en esta plaza desde la Feria de 2011, cuando se anunció una corrida de toros mixta un 14 de septiembre con la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza, Julián López ‘El Juli’ y José María Manzanares ante toros Capea y El Pilar para lidia ordinaria.

Otra de las noticias relevantes en torno a este cartel es lo pronto que ha agotado el papel. Desde finales de la semana, apenas un par de días después de abrirse las taquillas, tanto física como on line, el ritmo de venta de entradas ha sido frenético. Desde las dos últimas comparecencias de José Tomás en esta plaza, en las ferias de 2007 y 2008, no sucedía algo parecido, aunque en aquel momento la venta on line a través de la web de empresa no era tan habitual como ahora.

Diez años después de aquella tarde de 2011, el 12 de septiembre del año pasado, Morante de la Puebla, El Juli y Alejandro Marcos ante toros de Francisco Galache, también se agotaron las entradas en las taquillas, pero en aquella ocasión La Glorieta contaba con un aforo reducido a apenas 8.000 espectadores (de las casi 11.000 con las que cuenta la plaza de toros) debido a las restricciones a las que obligó el año pasado al pandemia del coronavirus.

De esta manera, once años después del último lleno real se volverá a lograr el cartel de ‘No hay billetes’ en las taquillas de La Glorieta. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Roca Rey, con toros de Núñez del Cuvillo son los responsables de este nuevo éxito a cinco días de la celebración del festejo, una expectación que ya casi ni se recordaba.