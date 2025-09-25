Julio Norte ya da los primeros pasos en el hospital El joven novillero salmantino se incorpora por primera vez de la cama desde el grave percance que sufrió el pasado lunes en San Agustín de Guadalix (Madrid)

Otro paso más hacia adelante. Julio Norte ya se ha vuelto a poner en pie y esta mañana ya comenzó a dar los primeros paseos, cortos, por la habitación 488 del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde fue operado de urgencia en la noche del pasado lunes, después de sufrir una gravísima cornada en la zona perianal esa misma tarde en la novillada que se celebraba en San Agustín de Guadalix.

Las buenas noticias no se quedan ahí. Continúan si aparecer síntomas de infección, ni fiebre ni molestias. El joven novillero salmantino, además, comenzó a ingerir hoy por primera vez, desde el pasado lunes, dieta líquida: Un par de infusiones a lo largo del día y también una gelatina, que toleró bien a lo largo del día, y sin ningún tipo de complicación derivada.

De la misma manera los cirujanos que le intervinieron el lunes por la noche en una delicada intervención, en la que tuvieron que reconstruir toda la zona anal, volvieron a visitarle como cada mañana. Así como el equipo de urología, comprobando que todas las heridas siguen su mejoría. Y que también el paciente comienza a tener los primeros síntomas de sensibilidad, lo que hace ser optimistas con la recuperación. Mañana viernes, por la mañana, Julio Norte será sometido a diferentes pruebas médicas para comprobar la evolución interna de la zona afectada, cuando se cumplirán cuatro días del percance.

Según el entorno del joven torero, Julio Norte está cada día más animado y sigue recibiendo infinidad de muestras de apoyo de todo el mundo, desde todos los profesionales y figuras del toreo hasta de infinidad de jóvenes compañeros de colegio que siguen muy de cerca la evolución del espada salmantino.