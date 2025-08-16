Estos son los festejos taurinos que se podrán ver este fin de semana por televisión Destaca la corrida de toros de mañana domingo con los toros de Miura desde Sanlúcar de Barrameda y la actuación de esta tarde del salmantino Noel García en la semifinal del certamen de escuelas taurinas de Andalucía, ambas por Canal Sur

Javier Lorenzo Salamanca Sábado, 16 de agosto 2025, 07:21

Cinco festejos taurinos podrán verse este fin de semana por televisión. Entre ellos destaca la corrida de toros que desde el coso de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) retransmitirá Canal Sur Televisión el domingo con los toros de Miura, que estoquearán El Fandi, Pepe Moral y Esaú Fernández. También desde Andalucía, desde el coso sevillano de Cazalla de la Sierra, el salmantino Noel García hará el paseíllo esta tarde en la segunda semifinal del certamen de Escuelas taurinas de Andalucía. Ambos festejos serán por Canal Sur Televisión.

La oferta de toros por la pequeña pantalla se completa con una novillada mixta desde Sigüenza (Guadalajara) hoy por Castilla La Mancha Media; mientras que el domingo habrá otros dos festejos de jóvenes promesas, uno de novilleros desde Herrera del Duque (Badajoz) por Canal Extremadura y otro de rejoneadores desde Povedilla (Albacete) por Castilla La Mancha Media.

Los carteles de toros y toreros, además de los diferentes canales de televisión y horarios en los que se podrán ver los festejos son los siguientes:

—Hoy, sábado, 16 de agosto. Desde Cazalla de la Sierra (Sevilla). Encuentro de Escuelas taurinas de Andalucía. Segunda semifinal. Novillos de Millares para Isaac Galvín, Juan Jesús Rodríguez, el salmantino Noel García, Cristian Restrepo, José Antonio de Gracia y Fernando Lovera. A las 18:00 horas por Canal Sur Televisión.

—Hoy, sábado, 16 de agosto. Desde Sigüenza (Guadalajara). Novillada mixta, con utreros de Santafé Marton para el rejoneador Sergio Domínguez y reses para lidia a pie de Fuenterroble para Jesús Romero y Pedro Andrés. A las 18:00 horas por Castilla La Mancha Media.

—Mañana, domingo, 17 de agosto. Desde Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Toros de Miura para 'El Fandi', Pepe Moral y Esaú Fernández. A las 19:00 horas, por Canal Sur Televisión.

—Mañana, domingo, 17 de agosto. Toros desde Herrera del Duque (Badajoz). XIII Ciclo de Clases Prácticas Trofeo Diputación de Badajoz, con erales de Juan Manuel Criado para Adrián Monroy (escuela de Badajoz), Ángel Parrado (escuela de Badajoz) y Manuel Férbola (escuela de Badajoz). A las 21:00 horas por Canal Extremadura.

—Mañana, domingo, 17 de agosto. Desde Povedilla (Albacete). Certamen Promesas del Rejoneo, con reses de Bernardino Píriz para Manuel Oliveira, Martín Ruiz y Francisco Fernández. A las 19:00 horas por Castilla La Mancha Media.