«Todo tuvo mucha emoción y yo entregué todo lo que tengo»

Fue como una liberación para Damián Castaño que firmó una de las épicas de su vida. Una tarde memorable, en la que reapareció contrapronóstico para volver a jugarse la vida con el ansia de quien quiere ganarse un sitio en las ferias. Se las vio en tercer lugar con un Granujito indómito y muy fiero con el que tiró la moneda en busca de algo grande. No ocultaba Damián Castaño, entre barreras, jadeante aún, entre emocionado y lloroso de orgullo, la satisfacción por lo firmado ante un Miura de pedernal: «Estoy muy contento, pero este toro ha sido de los miuras de antes», afirmaba el torero a los micros de One Toro en relación a las aviesas intenciones de su oponente: «Lo veía muy por dentro y que iba siempre a por mí. Ha tenido mucha emoción, eso sí». Y por todo ello no ocultaba su felicidad: «Estoy feliz, llevo unos meses muy duros y al final tanto esfuerzo y entrega tiene recompensa. Por momentos como este todo merece la pena», afirmó muy emocionado.

«He intentado hacer el esfuerzo, aunque me ví muchas veces muy mermado», puntualizó Damián Casataño al abandonar el coso de Cuatro Caminos en referencia a la cornada que traía de tierras galas. «El sexto toro pensé que iba a ser mejor por el pitón izquierda que por el derecho, pero no. Fue al contrario. Al final fue al revés, y hubo una tanda que la disfruté muchísimo». Por todo ello Damián Castaño, que afirmó en la previa, cuando tomó la decisión de reaprecer solo cuatro días después del percance de Mont de Marsan, con evidente precipitación, que «no quería dar pena ni lástima», afirmó irse muy tranquilo, satifecho y contento de Santander: «Me voy con la conciencia muy tranquila, hice lo que tenía que hacer. Y di todo lo que tuve en la mano», confesaba el torero con una sonrisa en la cara.