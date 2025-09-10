Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Olga Casado y Raquel Martín, en el patio de la Cámara de Comercio. ALMEIDA

Dos mujeres, cara a cara ante una cita histórica en La Glorieta

Raquel Martín y Olga Casado protagonizan un encuentro con la afición de Salamanca, que concita a más de 200 personas, previo a la novillada que este viernes protagonizarán en la apertura de la Feria taurina

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 22:11

Raquel Martín confesó que vivió en su casa un ambiente de aficionados viendo toros desde muy niña; y Olga Casado todo lo contrario, que en su caso se aficionó corriendo encierros en su pueblo de Aguilafuente (Segovia) y tuvo que explicarles a sus padres porqué quería ser torero. Las dos familias se tomaron la ilusión de aquellas niñas como un juego de infancia o una extraescolar más. Los padres de Raquel van a verla a la plaza; los de Olga, dijo, que no son capaces. Ninguna de las dos familias logró quitarle ya el veneno del toro que sigue latente en sus vidas, tanto que las dos protagonizarán mañana en La Glorieta, junto a la rejoneadora Lea Vicens, un cartel histórico en esta plaza en la Feria, en la que nunca, en sus 138 años de historia se anunció una terna de mujeres.

Un momento de la entrevista con Raquel Martín y Olga Casado. ALMEIDA

Aquel sueño de niñas sigue latente. Raquel Martín toreó en plaza de la importancia de Arles (Francia), debutó el año pasado en Salamanca e incluso llegó a indultar a Lolito, un novillo de Lorenzo Rodríguez 'Espioja', en junio en Ledesma. Olga Casado tiene en su historial una faena memorable el último diciembre en el Palacio de Vistalegre, aún siendo novillera sin picadores, que conmocionó el toreo poniéndola en boca de todo el mundo. Y le llevó a debutar en marzo en Olivenza, el mismo escenario en el que se estrenó con los del castoreño Raquel Martín en 2021.

Tres momentos del encuentro de las novilleras que abren la Feria taurina con la afición de Salamanca. FOTOS: ALMEIDA
Imagen principal - Tres momentos del encuentro de las novilleras que abren la Feria taurina con la afición de Salamanca.
Imagen secundaria 1 - Tres momentos del encuentro de las novilleras que abren la Feria taurina con la afición de Salamanca.
Imagen secundaria 2 - Tres momentos del encuentro de las novilleras que abren la Feria taurina con la afición de Salamanca.

Dijo la salmantina en el patio de la Cámara de Comercio, donde la empresa BMF organizó un encuentro con las dos novilleras previa a su actuación mañana en La Glorieta que concitó a más de 200 personas, que llega a la cita «mucho más preparada, más madura y más hecha como torero» que el año pasado pese, a haber toreado esa novillada del indulto y estrenado la semana pasada en Ecuador. A Olga Casado, con 14 novilladas a su espalda este año, afirmó no poderle la responsabilidad de un escenario como el de Salamanca, donde mañana hará su presentación: «Me gusta asumir retos. Y este es mi momento». Justo un mes después de Salamanca está anunciada en el festival en recuerdo de Antonio Chenel 'Antoñete' en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Más de doscientos aficionados se dieron cita al reclamo de Raquel Martín y Olga Casado. FOTOS: ALMEIDA
Imagen principal - Más de doscientos aficionados se dieron cita al reclamo de Raquel Martín y Olga Casado.
Imagen secundaria 1 - Más de doscientos aficionados se dieron cita al reclamo de Raquel Martín y Olga Casado.
Imagen secundaria 2 - Más de doscientos aficionados se dieron cita al reclamo de Raquel Martín y Olga Casado.

Raquel Martín apuntó sentirse orgullosa de ser torero y así lo hace y lo dice en la Facultad de Enfermería en la que estudia; e igual lo afirmó Olga Casado, quien tiene la responsabilidad «de llevar gente joven a las plazas». Ese es también el reto de Raquel Martín. Las dos ya velan armas y ansían la puerta grande de La Glorieta donde mañana descorchan el abono.

