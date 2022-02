Dos “garcigrandes” de premio en el primer festival del Carnaval del Toro

El encierro de Domingo Hernández trajo dos novillos de premio en el primer festival del Carnaval del Toro. Ninguno de los dos se lo llevó Lopez Chaves, que hizo un derroche de autoridad con el arisco y complicado primero, que fue el más arduo del envío.

El ledesmino estuvo tremendamente firme, solvente y seguro con él, aunque no se lo puso fácil. Rápido mostró sus pocas fuerzas y también que iba a tener un recorrido muy corto, amén de un pitón izquierdo por el que no regaló ni una sola embestida. A base de asiento, oficio, firmeza y un trato muy generoso, se impuso con una tremenda autoridad. Le alargó las embestidas por la diestra y la imposible que pareció no tener nunca por la izquierda se la terminó robando en las postrimerías de la faena, para satisfacer su orgullo de torero. Luego enterró una gran estocada. Lección de poder, asiento y mando para tapar los mil y un defectos que tuvo el toro y que no consintió en ningún momento que los mostrara.

Manzanares se encontró con un novillo codicioso y franco, que tuvo gran movilidad y ofreció repetición y entrega. Respondió mucho y a mejor siempre ante la exigencia de mano baja y firmeza. El alicantino lo trató con pulso y con tacto, repetía siempre e hizo hilo muchas veces. Por ese defecto, en el remate de la tercera tanda le empaló por la corva y lo lanzó por los aires en fea voltereta. De ahí en adelante Manzanaress se metió en profundidades, le exigió al toro, le bajó la mano y el toro embistió cada vez con más franqueza. Fueron claves los toques precisos e imperceptibles dentro del mismo muletazo para fijar y mantener siempre el dominio de cada viaje que, teniéndolo, no lo regaló nunca. Había que buscárselo y administrarlo para gozarlo. Tuvo la virtud Manzanares de llevarlo siempre muy embebido, siendo dueño de las acometidas e imponiéndose siempre. El toro no se cansó nunca de embestir.

Tomás Rufo toreó a placer al tercero, un novillo de Garcigrande que derrochó bondad y le permitió hacerle todo lo que quiso al espada toledano, que entró en el cartel en sustitución de Cayetano. Le dejó llegarle, colocarse, citar cuando y como quiso, enganchar y una vez metido en la muleta, tirar de él muy largo porque embistió con dulzura y una gran entrega yendo hasta el infinito en cada envite. Le faltó continuidad a ambos; pero Rufo dejó muletazos para el recuerdo de una enorme belleza y plasticidad.

A Manuel Diosleguarde le correspondió el único novillo que salió con el hierro de Domingo Hernandez. Alto,feo, basto, alto de cruz, playero... de feas hechuras que se correspondieron con el deslucido comportamiento. Diosleguarde trató de ponerle todo lo que le faltó al toro y lo mejor que hizo, para asegurar el triunfo, fue tirarse a matar con una gran rectitud y autoridad. Así consiguió no marcharse de vacío. Y sumarse a una tarde feliz para estrenar el Carnaval.