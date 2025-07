Damián Castaño toma la decisión más torera y dolorosa

Javier Lorenzo Salamanca Lunes, 21 de julio 2025, 18:47 | Actualizado 19:26h. Comenta Compartir

A las once de la mañana le dieron el alta hospitalaria del Hospital de Mont de Marsan (Francia) donde estaba ingresado desde el viernes por la tarde, tras operarle después de que 'Cobrador', un toro de José Escolar, le propinara una grave cornada en el gemelo derecho que le ha tenido postrado en la cama en las últimas 72 horas. El percance de Mont de Marsan, el segundo que sufre esta temporada, llegó apenas cuatro días antes de su presentación como matador de toros en Santander, donde mañana está anunciado con los toros de Miura. Y allí estará Damián Castaño haciendo un esfuerzo titánico para cumplir la que era una de las tardes que más ilusión le hacía de toda la temporada. En los últimos días el dolor intenso del gemelo se completaba con el dolor de cabeza en busca de las vueltas para cumplir la cita con los miuras en Cuatro Caminos. Y Damián Castaño ya ha tomado la decisión. La más dolorosa, la más valiente y la más torera a la vez. Este martes, 22 de julio (18:30 horas con One Toro en directo) hará el paseíllo desmonterado en Cuatro Caminos junto a Manuel Escribano y David Galván, para volverse a verlas caras con los toros del hierro de Miura, que ya estoqueó el pasado lunes en su estreno en la feria de San Fermín de Pamplona.

«La herida tiene buen aspecto, me cuesta apoyar mucho pero he tomado la decisión de torear. He tratado de apurar todos los plazos posibles«, comentaba el torero esta misma tarde cuando entraba en el hotel del Palacio del Mar de Santander, después de que este mediodía le revisado el estado de la herida en su clínica privada de la capital cántabra el doctor Daniel Casanova, cirujano jefe de la plaza de toros de Santander. Esta tarde y esta noche la pasará en la habitación del hotel, y mañana va a ser infiltrado en la enfermería del propio coso apenas una hora antes del festejo, anunciado a las seis y media de la tarde. Por eso, Damián Castaño irá hasta la plaza vestido de paisano y tras la infiltración se vestirá de torero en la misma enfermería. »Es la decisión que hemos tomado, se que es una locura, pero es lo que quiero hacer. No quiero dar ni pena ni lástima, ni tener ningún trato de favor. Voy con todas las consecuencias. Si durante el festejo se intensifican los dolores, me han dicho que me podrán volver a infiltrar después de mi primer toro«, confiesa el diestro apenas un día antes de hacer una de las gestas de la temporada.