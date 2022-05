Damián Castaño confirma su alternativa tras 47 corridas

Damián Castaño torea este lunes por primera vez en una plaza de primera categoría. El primer gran reto de su vida es el de su ansiada confirmación que llega a punto de cumplir diez años de alternativa (Gijón, 14 de agosto de 2012). Un tiempo que empleó para torear 47 corridas de toros, todas menos dos en plazas de tercera (Gijón y Salamanca).

De todas, una brilló por encima, la de Cenicientos (Madrid) el último 15 de agosto tras lograr cortar tres orejas a toros de Prieto de la Cal y Peñajara que le metieron de lleno en el circuito torista. Aquella reveladora actuación le dio el pasaporte para estar contratado ya este año en más festejos de los que nunca toreó en una misma campaña.

El año más intenso fue el pasado con ocho paseíllos. Este que comenzó el 7 de mayo en Navas del Rey (Madrid) en el certamen de la Copa Chenel —y logró el pasaporte para la primera semifinal— y no solo va a torear más sino que su nombre empieza a aparecer en alguna de las grandes ferias del circuito más exigente.

Y así debutará en Vic Fezensac (5 de junio con toros de Baltasar Ibán); en julio en Ceret (día 17, Palha); y Mont de Marsan (día 22, Cuadri); y volverá a Cenicientos el 14 de agosto también con Cuadri. Justo después de Madrid está contratado en Miraflores de la Sierra. Aunque ahora todas las miradas se centran en Las Ventas, donde toreó siete tardes de novillero (solo una en San Isidro).

En Madrid le espera un imponente encierro de Samuel Flores, que ha causado impacto y admiración por su impresionante arboladura. Es una incógnita. Ganadería desaparecida del circuito desde hace no pocas temporadas; no comparece en Madrid desde 2013: Pérez Mota confirmó con ella aquel año; Gallo fue el último salmantino que la toreó en Las Ventas (12 de octubre de 2012), en San Isidro la torearon Chaves y Valverde en 2009; y el último trofeo que le cortaron a un toro fue en 2005, lo logró El Cid. Demasiado tiempo para hacer valoraciones y pretérito recuerdo forman ya tardes históricas como la Beneficencia de 1991 en la que Ortega Cano y Rincón salieron a hombros tras repartirse seis orejas, o la mítica faena de Dámaso González con un despampanante toro en 1993.

“No me dan miedo los toros que me esperan, lo que me da miedo es el olvido”. Es la declaración de intenciones con la que Damián Castaño (Salamanca, 17 de diciembre de 1990) afronta su confirmación y no solo el reto de Madrid, sino de lo que le viene por delante. “Es el premio al esfuerzo y la dureza de estos años. Este día ha tardado en llegar pero ahora me alegro que haya sido así; tal vez antes no hubiera estado lo suficientemente preparado para afrontar algo así, hoy llego tranquilo y sabedor que voy con los deberes hechos”.